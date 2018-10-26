Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,63105,6320Avro6,40606,4070Sterlin7,18207,2180 ANKARA ABD Doları5,60005,6500Avro6,36506,4250Sterlin7,11707,2930

