Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6480 5,6490 5,6340 5,6350 Avro 6,4410 6,4420 6,4020 6,4030 Sterlin 7,2380 7,2750 7,1760 7,2120 İsviçre Frangı 5,6310 5,6600 5,6000 5,6280 ANKARA ABD Doları 5,6400 5,6900 5,6000 5,6500 Avro 6,4100 6,4800 6,3500 6,4100 Sterlin 7,1580 7,3580 7,0920 7,2680
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