Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,55405,5550Avro6,32206,3230Sterlin7,08907,1240

ANKARA ABD Doları5,52005,5700Avro6,27506,3350Sterlin6,98707,1620

