Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,55405,5550Avro6,32206,3230Sterlin7,08907,1240
ANKARA ABD Doları5,52005,5700Avro6,27506,3350Sterlin6,98707,1620
Dolar ne kadar? 30 Ekim dolar kuru yorumları
Türk Hava Yolları'nın (THY) kabin memurları yeni kıyafetleriyle boy gösterdi
2019'da sosyal yardımlardan kimler ne kadar pay alacak?
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kıdem tazminatı sistemi değişiyor!
Resmi Gazete'de yayımlandı! 4,6 milyar liralık dev kaynak
İnternetten otomobil alırken dikkat!
Opel Corsa Eylül ayında tam 24,752 tane sattı!
Takım elbisesini çıkardı, bu işe girdi!
Yıl bitmeden turizmde rekor kırıldı
Dolar ne kadar? 26 Ekim dolar kuru yorumları
Okuyucu Yorumları 0 yorum