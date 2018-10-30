Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,51605,5170Avro6,27706,2780Sterlin7,02807,0630 ANKARA ABD Doları5,47005,5300Avro6,21506,2850Sterlin6,91107,1060

