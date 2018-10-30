Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6340 5,6350 5,4730 5,4740 Avro 6,4020 6,4030 6,2280 6,2290 Sterlin 7,1760 7,2120 6,9630 6,9980 İsviçre Frangı 5,6000 5,6280 5,4400 5,4670 ANKARA ABD Doları 5,6000 5,6500 5,4400 5,5000 Avro 6,3500 6,4100 6,1800 6,2500 Sterlin 7,0920 7,2680 6,8670 7,0510
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