Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,49705,4980Avro6,23706,2380Sterlin6,96907,0040

ANKARA ABD Doları5,45005,5100Avro6,17506,2450Sterlin6,83607,0310

