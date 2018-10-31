FİNANS

Döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 09:40 | Son Güncelleme

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,49705,4980Avro6,23706,2380Sterlin6,96907,0040

ANKARA ABD Doları5,45005,5100Avro6,17506,2450Sterlin6,83607,0310

PARTNERNASA, bu kez Hayalet Nebula'nın görüntülerini çektiNASA, bu kez Hayalet Nebula'nın görüntülerini çekti
Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nin işletme hakkı TÜYAP'a devredildiEskişehir Fuar Kongre Merkezi'nin işletme hakkı TÜYAP'a devredildi
GMİS Genel Başkanı: TTK'nın üretimi artması için işçi alınmalıGMİS Genel Başkanı: TTK'nın üretimi artması için işçi alınmalı
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döviz piyasalar

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