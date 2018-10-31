Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,49705,4980Avro6,24306,2440Sterlin6,98007,0150 ANKARA ABD Doları5,45005,5100Avro6,18506,2550Sterlin6,88107,0530

