Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,5440 5,5450 5,5550 5,5560 Avro 6,2770 6,2780 6,3490 6,3500 Sterlin 7,0520 7,0870 7,1540 7,1900 İsviçre Frangı 5,4930 5,5200 5,5210 5,5480 ANKARA ABD Doları 5,5100 5,5800 5,5200 5,5900 Avro 6,2300 6,3100 6,2800 6,3600 Sterlin 6,9430 7,1280 7,0240 7,2330
Yeni sigara paketleri böyle olacak
Berat Albayrak: Türkiye 17 basamak yükseldi
ÖTV indirimi ile birlikte hangi araç ne kadar olacak?
Dolar ne kadar? 1 Kasım dolar kuru yorumları
Kanada'dan Diyarbakır'a geldi! 4 kıtaya satıyor
Taşıt Kanunu'nda değişiklik Resmi Gazete'de
Dolar ne kadar? 31 Ekim dolar kuru yorumları ve piyasaların beklediği veriler
Türk Hava Yolları'nın (THY) kabin memurları yeni kıyafetleriyle boy gösterdi
2019'da sosyal yardımlardan kimler ne kadar pay alacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum