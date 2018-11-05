Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,46305,4640Avro6,22106,2220Sterlin7,07307,1080 ANKARA ABD Doları5,42005,4800Avro6,16506,2350Sterlin6,96607,1420
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