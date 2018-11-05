Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4130 5,4140 5,4040 5,4050 Avro 6,1880 6,1890 6,1550 6,1590 Sterlin 7,0380 7,0730 7,0160 7,0510 İsviçre Frangı 5,4080 5,4350 5,3650 5,3920 ANKARA ABD Doları 5,3900 5,4600 5,3800 5,4400 Avro 6,1400 6,2200 6,1100 6,1800 Sterlin 6,9440 7,1420 6,9300 7,1160
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