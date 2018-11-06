Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4040 5,4050 5,3520 5,3530 Avro 6,1550 6,1590 6,1160 6,1170 Sterlin 7,0160 7,0510 6,9710 7,0060 İsviçre Frangı 5,3650 5,3920 5,3170 5,3440 ANKARA ABD Doları 5,3800 5,4400 5,3250 5,3850 Avro 6,1100 6,1800 6,0800 6,1500 Sterlin 6,9300 7,1160 6,9190 7,0680
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