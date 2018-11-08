Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,41105,4120Avro6,19806,1990Sterlin7,07807,1140 ANKARA ABD Doları5,37005,4300Avro6,13506,2050Sterlin6,99607,1790
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