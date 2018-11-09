FİNANS

Döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 09:37 | Son Güncelleme

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,46105,4620Avro6,19506,1960Sterlin7,12107,1330ANKARA ABD Doları5,42005,4800Avro6,14506,2150Sterlin7,02407,1800

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