FİNANS

Döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 17:06 | Son Güncelleme

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4150 5,4160 5,4790 5,4800 Avro 6,2050 6,2060 6,2180 6,2190 Sterlin 7,0770 7,1130 7,1020 7,1380 İsviçre Frangı 5,3900 5,4170 5,4150 5,4430 ANKARA ABD Doları 5,3800 5,4400 5,4200 5,4900 Avro 6,1400 6,2100 6,1500 6,2300 Sterlin 7,0170 7,1720 7,0260 7,1750

PARTNERŞaşırtan açıklamalar: "Her şeye burnumu sokacak kadar aptal değilim"Şaşırtan açıklamalar: "Her şeye burnumu sokacak kadar aptal değilim"
Venezuela Petrol Bakanı: Venezuela’dan çıkan petrol Petro ile satılsınVenezuela Petrol Bakanı: Venezuela’dan çıkan petrol Petro ile satılsın
TSKB/İnce: Kalkınma odaklı yenilikçi fikirler projelendirilecek TSKB/İnce: Kalkınma odaklı yenilikçi fikirler projelendirilecek 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avro dolar döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!

Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!

KOSGEB'den destek aldı, Avrupa'ya ısıtmalı mont sattı

KOSGEB'den destek aldı, Avrupa'ya ısıtmalı mont sattı

Keskinoğlu tavukçuluk konkordato süresini 1 yıl daha uzattı

Keskinoğlu tavukçuluk konkordato süresini 1 yıl daha uzattı

Müdürlere üstün statü! Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak

Müdürlere üstün statü! Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak

Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcına zam!

Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcına zam!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
“Kripto paralar dünyanın her yerinde yeni fırsatlar sunuyor”

“Kripto paralar dünyanın her yerinde yeni fırsatlar sunuyor”

MOBİSAD: Telefon harçlarının 500 liraya çıkarılması olumlu

MOBİSAD: Telefon harçlarının 500 liraya çıkarılması olumlu

Venezuela Petrol Bakanı: Venezuela’dan çıkan petrol Petro ile satılsın

Venezuela Petrol Bakanı: Venezuela’dan çıkan petrol Petro ile satılsın

TSKB/İnce: Kalkınma odaklı yenilikçi fikirler projelendirilecek 

TSKB/İnce: Kalkınma odaklı yenilikçi fikirler projelendirilecek 

Guinness Rekorlar Kitabı’na giren dev LEGO Gemisi Türkiye’de

Guinness Rekorlar Kitabı’na giren dev LEGO Gemisi Türkiye’de

Axess Mobil birinci yılında 2.5 milyon kez indirildi

Axess Mobil birinci yılında 2.5 milyon kez indirildi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.