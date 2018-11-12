Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,48405,4850Avro6,17806,1790Sterlin7,02607,0610 ANKARA ABD Doları5,44505,5050Avro6,12506,1950Sterlin6,95707,1100

