Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4790 5,4800 5,4410 5,4420 Avro 6,2180 6,2190 6,1360 6,1370 Sterlin 7,1020 7,1380 7,0070 7,0420 İsviçre Frangı 5,4150 5,4430 5,3780 5,4050 ANKARA ABD Doları 5,4200 5,4900 5,4000 5,4600 Avro 6,1500 6,2300 6,0800 6,1500 Sterlin 7,0260 7,1750 6,8980 7,0510

