Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,47005,4710Avro6,15106,1520Sterlin7,02607,0610ANKARA ABD Doları5,42505,4750Avro6,09506,1650Sterlin6,95007,1050
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