Döviz kuru belirsizliklerine karşı yapay zeka bütçeleme yöntemleri

İstanbul,8 Ağustos (DHA) - Türkiye’nin ilk yazılım hizmeti danışmanlığı firmalarından Ereteam’in CEO’su Kutlay Şimşek, piyasaların belirsiz seyrine karşı alınabilecek en akıllıca yöntemin yapay zeka destekli yazılımlar olduğunu belirtti.

Şimşek, büyük veri ile birlikte yapay zeka uygulamalarının finansal öngörülerde devrim yarattığını belirtti ve şunları söyledi:

‘’Kurların çok hareketli ve sürekli yükselme eğilimde olduğu bir dönem içeresindeyiz. Piyasaların bu denli hararetli olduğu bir süreçte şirketlerin bütçeleme ve nakit akım projeksiyonlarını dinamikleştirecek altyapıda olması gerek.

“Çünkü kur değişkenlik arz ettiğinde finansal enstrümanların kullanılabilmesi, bunların şirketler tarafından planlanabilmesi, öngörülebilmesi çok önemli bir konu.

“Özellikle kura bağımlı işyerlerinde döviz kurunda gözlenen belirsizlik bu firmalar adına bütçe planlamalarını zorlaştırıyor.

“Firmaların hangi kuru baz alacakları, kur değişimlerini nasıl tolere edecekleri ve nakit akım dengesini nasıl kuracakları önemli soruların başında geliyor.