FİNANS

Döviz kuru belirsizliklerine karşı yapay zeka bütçeleme yöntemleri

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2018 12:15 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ilk yazılım hizmeti danışmanlığı firmalarından Ereteam’in CEO’su Kutlay Şimşek, piyasaların belirsiz seyrine karşı alınabilecek en akıllıca yöntemin yapay zeka destekli yazılımlar olduğunu belirtti.

Döviz kuru belirsizliklerine karşı yapay zeka bütçeleme yöntemleri

İstanbul,8 Ağustos (DHA) - Türkiye’nin ilk yazılım hizmeti danışmanlığı firmalarından Ereteam’in CEO’su Kutlay Şimşek, piyasaların belirsiz seyrine karşı alınabilecek en akıllıca yöntemin yapay zeka destekli yazılımlar olduğunu belirtti.

Şimşek, büyük veri ile birlikte yapay zeka uygulamalarının finansal öngörülerde devrim yarattığını belirtti ve şunları söyledi:

‘’Kurların çok hareketli ve sürekli yükselme eğilimde olduğu bir dönem içeresindeyiz. Piyasaların bu denli hararetli olduğu bir süreçte şirketlerin bütçeleme ve nakit akım projeksiyonlarını dinamikleştirecek altyapıda olması gerek.

“Çünkü kur değişkenlik arz ettiğinde finansal enstrümanların kullanılabilmesi, bunların şirketler tarafından planlanabilmesi, öngörülebilmesi çok önemli bir konu.

“Özellikle kura bağımlı işyerlerinde döviz kurunda gözlenen belirsizlik bu firmalar adına bütçe planlamalarını zorlaştırıyor.

“Firmaların hangi kuru baz alacakları, kur değişimlerini nasıl tolere edecekleri ve nakit akım dengesini nasıl kuracakları önemli soruların başında geliyor.

“Bunları doğru yapabilmeleri için aslında yapay zeka destekli yazılımlara ihtiyaç var. Ellerinde böyle akıllı araçların ve altyapıların olması öngörülebilirliği arttırarak verimliliği en üst noktaya taşıyor.

“Ağustos ayıyla birlikte şirketler bir sonraki yılın bütçelerini yapmaya başladı.

‘’Belirsiz süreçlerde öngörü sağlayan yazılım çözümleri devam eden kur hareketliliğine karşı alınabilecek en akıllıca çözüm.

“Bu böyle kaotik bir dönemde çok önemli bir öngörü sağlarken firmaların daha fazla rahat etmelerini destekliyor.

“Bu teknolojiler kur değişimi yaşandığında da kolaylıkla aslında nakit akım ve gelir gider projeksiyonlarını kısa, orta ve uzun vadeli bir şekilde ayarlayabiliyor.

“Piyasalarda yaşanan belirsizliğin bir miktar süreceğini de düşünürsek şu anda dönem; işletmelerin yapacakları en doğru kararın finansal bilişim yatırımları olduğu görüyoruz. Şimdiden bir sonraki yılın bütçesini garantiye alın.” (Fotoğraflı)

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