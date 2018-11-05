Döviz mevduatları dolardaki düşüşle 91 milyar lira eridi

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Yurt içi ve dışı yerleşik kişilerin döviz tevdiat hesapları eylülde bir önceki aya göre 91,3 milyar lira azalırken, bu dönemde dolar/TL'nin yüzde 7,5 değer kaybetmesi söz konusu azalışın en önemli gerekçesi olarak öne çıktı.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içi ve dışı yerleşik kişilerin döviz tevdiat hesapları, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 7,9 azalarak 1 trilyon 61,8 milyar liraya geriledi. Bu da mudilerin döviz tevdiat hesaplarının bir ayda 91 milyar 272 milyon lira azaldığını ortaya koydu.

Söz konusu düşüşte, ağustosta tarihi seviyelerini gören dolar/TL'nin ekonomide alınan tedbirlerle eylülde yüzde 7,5 değer kaybetmesi önemli bir etken olarak öne çıktı. Dolar/TL'deki düşüşün, döviz tevdiat hesaplarının TL karşılığını eritmesinin yanı sıra mudilerin dolar talebinin azalması da 91,3 milyar liralık azalışta etkili oldu.

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- Altına talep arttı

Yurt içi ve dışı yerleşik kişilerin, eylülde döviz tevdiat hesapları azalırken, altın hesaplarının artması dikkati çekti.