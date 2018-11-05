FİNANS

Döviz mevduatları dolardaki düşüşle 91 milyar lira eridi

FİNANS HABERLERİ  | 05.11.2018 11:01 | Son Güncelleme

Dolar/TL'nin yüzde 7,5 değer kaybettiği eylül ayında, mudilerin döviz tevdiat hesabında düşüş görülürken, altın hesaplarındaki artış dikkati çekti - Yurt içi ve dışı yerleşik kişilerin eylülde bir önceki aya göre döviz tevdiat hesapları 91,3 milyar lira azalarak 1 trilyon 61,8 milyar liraya geriledi - Kıymetli maden depo hesapları ise ağustostan eylüle geçen bir aylık sürede 2 milyar 418 milyon lira artarak rekor seviyeye ulaştı

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Yurt içi ve dışı yerleşik kişilerin döviz tevdiat hesapları eylülde bir önceki aya göre 91,3 milyar lira azalırken, bu dönemde dolar/TL'nin yüzde 7,5 değer kaybetmesi söz konusu azalışın en önemli gerekçesi olarak öne çıktı.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içi ve dışı yerleşik kişilerin döviz tevdiat hesapları, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 7,9 azalarak 1 trilyon 61,8 milyar liraya geriledi. Bu da mudilerin döviz tevdiat hesaplarının bir ayda 91 milyar 272 milyon lira azaldığını ortaya koydu.

Söz konusu düşüşte, ağustosta tarihi seviyelerini gören dolar/TL'nin ekonomide alınan tedbirlerle eylülde yüzde 7,5 değer kaybetmesi önemli bir etken olarak öne çıktı. Dolar/TL'deki düşüşün, döviz tevdiat hesaplarının TL karşılığını eritmesinin yanı sıra mudilerin dolar talebinin azalması da 91,3 milyar liralık azalışta etkili oldu.

\

- Altına talep arttı

Yurt içi ve dışı yerleşik kişilerin, eylülde döviz tevdiat hesapları azalırken, altın hesaplarının artması dikkati çekti.

Söz konusu dönemde mudilerin kıymetli maden depo hesapları, 2 milyar 418 milyon lira artarak 39 milyar 823 milyon lira ile rekor seviyeye ulaştı. Yurt içi ve dışı yerleşiklerin kıymetli maden depo hesapları, ağustosta 37 milyar 406 milyon lira düzeyinde bulunuyordu.

Öte yandan, ağustostan eylüle Türk parası mevduat hesaplarının değerinin 571 milyon lira azalarak 1 trilyon 34,8 milyar liraya gerilediği görüldü.

BDDK verilerine göre, yurt içi ve dışı yerleşik kişilerin Türk parası mevduat, döviz tevdiat ve kıymetli maden depo hesaplarının eylül ve ağustos ayları itibarıyla değeri şöyle:

Mevduat türler itibarıyla (milyon TL) Eylül Ağustos Fark (miktar) Fark (yüzde) TP mevduat 1.034.814 1.035.385 -571 -0,1 Döviz tevdiat hesabı 1.061.835 1.153.107 -91.272 -7,9 Kıymetli maden depo hesapları 39.823 37.406 2.418 6,5

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Yurtiçi ÜFE Ekim’de yüzde 0.91 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 45.01 (2)Yurtiçi ÜFE Ekim’de yüzde 0.91 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 45.01 (2)
Tüketici fiyatları Ekim’de yüzde 2.67 arttı, yıllık enflasyon yüzde 25.24 (2)Tüketici fiyatları Ekim’de yüzde 2.67 arttı, yıllık enflasyon yüzde 25.24 (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altın BDDK döviz tevdiat

En Çok Okunan Haberler

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ferit Şahenk'ten 'ülkeyi terk etti' iddialarına yanıt

Ferit Şahenk'ten 'ülkeyi terk etti' iddialarına yanıt

Dolar ne kadar? 5 Kasım 2018 dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 5 Kasım 2018 dolar kuru yorumları

Binlerce çalışanın beklediği 'işsizlik maaşı' kararı

Binlerce çalışanın beklediği 'işsizlik maaşı' kararı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yurtiçi ÜFE Ekim’de yüzde 0.91 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 45.01 (2)

Yurtiçi ÜFE Ekim’de yüzde 0.91 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 45.01 (2)

Tüketici fiyatları Ekim’de yüzde 2.67 arttı, yıllık enflasyon yüzde 25.24 (2)

Tüketici fiyatları Ekim’de yüzde 2.67 arttı, yıllık enflasyon yüzde 25.24 (2)

TÜGİAD Başkanı Yücelen: Türkiye'de şirket kuruluşunda hedef tam dijitalleşme olmalı

TÜGİAD Başkanı Yücelen: Türkiye'de şirket kuruluşunda hedef tam dijitalleşme olmalı

Ergönül: Cengiz Holding sanayiye 1 milyar dolar yatırım yapacak

Ergönül: Cengiz Holding sanayiye 1 milyar dolar yatırım yapacak

Hisarcıklıoğlu: Vergi ve ÖTV indirimi, piyasalarımıza moral verdi

Hisarcıklıoğlu: Vergi ve ÖTV indirimi, piyasalarımıza moral verdi

G3 Forum, girişimci ve girişimci adaylarını bir araya getiriyor

G3 Forum, girişimci ve girişimci adaylarını bir araya getiriyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.