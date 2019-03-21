FİNANS

Döviz tevdiat hesabı stopaj oranları yükseltildi

FİNANS HABERLERİ  | 21.03.2019 11:43 | Son Güncelleme

Vadesi bir yıla kadar olan döviz tevdiat hesaplarına (DTH) uygulanan stopaj oranı yüzde 16’dan yüzde 20’ye, bir yıldan uzun olan vadelerdeki stopaj oranı ise yüzde 13’ten yüzde 18’e yükseltildi.

İstanbul, 21 Mart (DHA) - Vadesi bir yıla kadar olan döviz tevdiat hesaplarına (DTH) uygulanan stopaj oranı yüzde 16’dan yüzde 20’ye, bir yıldan uzun olan vadelerdeki stopaj oranı ise yüzde 13’ten yüzde 18’e yükseltildi.
Resmi Gazete Perşembe günü yayınlanan sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile, tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen faizlerden yapılan tevkifat, vadesi 1 yıla kadar olan tahviller için yüzde 10’dan yüzde 7.0’ye, bir ila üç yıl arası olan tahviller için yüzde 7.0’den yüzde 3.0’e, üç yıl ve daha uzun vadeli tahviller için yüzde 3.0’ten yüzde 0.0’a indirildi.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile binek otomobillerde özel tüketim vergisinde, ticari araçlarda ise KDV’de uygulanan indirimler 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatıldı. Mobilyada ve Konutta ise 31 Mart’ta bitmesi öngörülen KDV indirimi yılsonuna kadar uzatıldı.
Devam eden vergi indirimleri şöyle açıklandı:
- Konut satışlarından devam eden KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8.0’e
- Mobilya sektörü için devam eden KDV oranları (yüzde 18’den yüzde 8.0’e
- Beyaz eşya için devam eden ÖTV oranı kesildi (yüzde 6.7’den yüzde 0.0’a indirilirken,
- 1600CC motor hacmi altındaki otomobiller için 15 puan olarak uygulanan ÖTV oranı indirimi, ticari araçlarda KDV oranı yüzde 4.0 yerine yüzde 1.0 olarak uygulanmaya devam edecek.

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