İSTANBUL, (DHA)- Dolarda gece yarısı yaşanan sert hareket, kurları bugün 4.92'ye kadar taşıdı ve döviz kurları yeni tarihi zirvesine ulaştı. Kurlardaki bu hızlı yükselişi değerlendiren Ekonomist Prof. Dr. Ahmet Sedat Aybar, "Dövizdeki artışın arkasında manipülasyon olduğu çok açık" dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sedat Aybar, döviz kurlarında meydana gelen sert yükselişi DHA'ya değerlendirdi. Bunun manipülasyon olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Aybar, "Türk ekonomisi geçen yılki rakamlara bakıldığında büyüyen bir ekonomi. Bu büyüyen ekonominin pazar payını artırması söz konusu. Türkiye'yi devre dışı bırakmak, Türkiye'nin rakiplerine son derece yarayan bir durum" diye konuştu.

"MAKUL BİR ANALİZ YOK"

Merkez Bankası'nın tüm olan biteni şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Aybar, "Diğer ekonomik değişkenler ile dolar kurunun yukarı yönlü hareketindeki şiddeti bir araya getirdiğimizde, bu durumu mevcut ekonomi teorileriyle açıklayacak makul bir analiz yapmamız mümkün değil. Bu durumu iktisat kuramları içinde açıklamamız mümkün değil. Döviz kurundaki bu hareketlilik bir anamoly, o halde tek açıklayıcı değerlendirmenin manipülasyon olduğundan geçiyor. Bu manipülasyonun temel varsayımı Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmeyecek olması. Faiz - kur sarmalı içinde kurdaki bu oynaklığı Merkez Bankası faiz ayarlamalarıyla durdurabilirdi. Ancak, Merkez Bankası'nın faizlerde resmi düzeltme yapmaktan imtina etmesi veya faizleri arttırmak gibi bir beklentiyi yaratamamış olması, döviz kurundaki bu manipülasyonu mümkün kıldı" ifadelerini kullandı.