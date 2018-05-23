FİNANS

"Dövizdeki artışın arkasında manipülasyon olduğu çok açık"

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 18:46 | Son Güncelleme

Dolarda gece yarısı yaşanan sert hareket, kurları bugün 4.92'ye kadar taşıdı ve döviz kurları yeni tarihi zirvesine ulaştı.

İSTANBUL, (DHA)- Dolarda gece yarısı yaşanan sert hareket, kurları bugün 4.92'ye kadar taşıdı ve döviz kurları yeni tarihi zirvesine ulaştı. Kurlardaki bu hızlı yükselişi değerlendiren Ekonomist Prof. Dr. Ahmet Sedat Aybar, "Dövizdeki artışın arkasında manipülasyon olduğu çok açık" dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sedat Aybar, döviz kurlarında meydana gelen sert yükselişi DHA'ya değerlendirdi. Bunun manipülasyon olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Aybar, "Türk ekonomisi geçen yılki rakamlara bakıldığında büyüyen bir ekonomi. Bu büyüyen ekonominin pazar payını artırması söz konusu. Türkiye'yi devre dışı bırakmak, Türkiye'nin rakiplerine son derece yarayan bir durum" diye konuştu.

"MAKUL BİR ANALİZ YOK"

Merkez Bankası'nın tüm olan biteni şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Aybar, "Diğer ekonomik değişkenler ile dolar kurunun yukarı yönlü hareketindeki şiddeti bir araya getirdiğimizde, bu durumu mevcut ekonomi teorileriyle açıklayacak makul bir analiz yapmamız mümkün değil. Bu durumu iktisat kuramları içinde açıklamamız mümkün değil. Döviz kurundaki bu hareketlilik bir anamoly, o halde tek açıklayıcı değerlendirmenin manipülasyon olduğundan geçiyor. Bu manipülasyonun temel varsayımı Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmeyecek olması. Faiz - kur sarmalı içinde kurdaki bu oynaklığı Merkez Bankası faiz ayarlamalarıyla durdurabilirdi. Ancak, Merkez Bankası'nın faizlerde resmi düzeltme yapmaktan imtina etmesi veya faizleri arttırmak gibi bir beklentiyi yaratamamış olması, döviz kurundaki bu manipülasyonu mümkün kıldı" ifadelerini kullandı.

"BU DURUM TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİNE YARIYOR"

Türk ekonomisinin geçen seneki rakamlara bakıldığında büyüyen bir ekonomi olduğunu belirten Prof. Dr. Aybar, şöyle konuştu:

"Bu büyüyen ekonominin getirdiği bir boyut da pazar payının artması. Türkiye'yi devre dışı bırakmak, Türkiye'nin rakiplerine son derece yarayan bir durum. Bunun dışında bir de seçim sürecine girmiş durumdayız, bir ay içinde genel seçimler gerçekleşecek. Dolayısıyla bu dönem ekonomideki kırılganlıkların da arttığı bir dönem. Bunu idare etmek başta Merkez Bankası'nın görevi. Merkez Bankası ilk olarak şu anda ne olup bittiğini kamuoyuna açıklamalı, biraz daha şeffaf davranmalı. Manipülasyonun arkasında ne varsa bu konuda yurtiçi ve dışında aydınlatıcı olmalı. Yapabileceği bir takım teknik şeyler var, onları yapmalı. Bunu illaki faiz artışına gitmeli diye söylemiyorum ki bunu da yapabilirdi ama yapmadı. Biz sermaye hareketlerinin serbest bırakıldığı, bağımsız para politikası üzerinden büyüme eğilimini benimsemiş, serbest piyasa ekonomisiyiz. Piyasaları resmi kanallardan yönlendiremiyorsanız, spekülasyon, manüpülasyon dahil piyasalar ekonominizi sınar. Şimdi de bu oluyor, bu aşamada Merkez Bankası kontrolleri sıkılaştırabilir, bankaları yönlendirebilir."

"TÜRKİYE SERMAYE TABANININ KUVVETLENDİRİLMESİ YÖNÜNDE ADIMLAR ATMALI"

Böyle bir sürecin yaşanabileceğinin birkaç senedir farklı dönemlerde yapılan manipülatif yönlendirmelerden belli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aybar, " Mesela Türkiye'deki şirketler kesiminin elindeki döviz borç yükünün fazla olması, onların bu riski yönetmesi konusunda uyarıcı nitelikte bir takım manipülasyonlar geçmişte olmuştu. Bu riski azaltmadan şimdi böyle bir dönemle karşılaşıldığında kırılganlıklar da artıyor. Türkiye sermaye tabanının kuvvetlendirilmesi yönünde adımlar atmalı ki yatırımlara devam edebilsin. Mesela yabancı yatırımcı gelmiyor değil, geliyor, ülkeye döviz girmeye devam ediyor ama nereye kadar bu devam eder? Merkez Bankası'nın bunu da açıklaması gerekiyor" dedi.

PARTNERAğlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...Ağlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...
Prof. Dr. Alkin: Türkiye'nin yeni bir hikayeye ihtiyacı varProf. Dr. Alkin: Türkiye'nin yeni bir hikayeye ihtiyacı var
Aktaş: BTSO kentin daha iyi yerlere gelmesinde rol oynayacakAktaş: BTSO kentin daha iyi yerlere gelmesinde rol oynayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Hükümetten art arda dövizle ilgili açıklamalar

Hükümetten art arda dövizle ilgili açıklamalar

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Ekonomi Bakanı'ndan dolara müdahale çağrısı!

Ekonomi Bakanı'ndan dolara müdahale çağrısı!

Dolar 5 liraya koştu; CHP'den dolar çağrısı geldi

Dolar 5 liraya koştu; CHP'den dolar çağrısı geldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Son dakika! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Son dakika! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ayvalık zeytinyağına 3 ödül birden

Ayvalık zeytinyağına 3 ödül birden

Prof. Dr. Alkin: Türkiye'nin yeni bir hikayeye ihtiyacı var

Prof. Dr. Alkin: Türkiye'nin yeni bir hikayeye ihtiyacı var

Aktaş: BTSO kentin daha iyi yerlere gelmesinde rol oynayacak

Aktaş: BTSO kentin daha iyi yerlere gelmesinde rol oynayacak

Eroğlu: Bütün sulama birliklerini DSİ teslim aldı

Eroğlu: Bütün sulama birliklerini DSİ teslim aldı

Stacey Abrams ABD’nin ilk siyahi kadın vali adayı

Stacey Abrams ABD’nin ilk siyahi kadın vali adayı

Bakan Albayrak, Irak sınırındaki petrol sondaj çalışmasını inceledi

Bakan Albayrak, Irak sınırındaki petrol sondaj çalışmasını inceledi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.