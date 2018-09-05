FİNANS

Dövizdeki dalgalanma, siber fırsatçıları harekete geçirdi

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 15:06 | Son Güncelleme

Antivirüs yazılım kuruluşu ESET’in Türkiye Teknik Müdürü Erkan Tuğral ülke genelinde dövizdeki dalgalanma nedeniyle siber hırsızların kişilerin banka hesaplarına saldırmaya başladığını belirterek, “Kullanıcıların dönemsel hassasiyetinden faydalanmaya çalışan hackerler, internet bankacılığı bilgilerini ele geçirmeyi veya şifre yazılımı bulaştırarak fidye istemeyi hedefliyor” uyarısında bulundu.

Dövizdeki dalgalanma, siber fırsatçıları harekete geçirdi

İstanbul, 5 Eylül (DHA) - Antivirüs yazılım kuruluşu ESET’in Türkiye Teknik Müdürü Erkan Tuğral ülke genelinde dövizdeki dalgalanma nedeniyle siber hırsızların kişilerin banka hesaplarına saldırmaya başladığını belirterek, “Kullanıcıların dönemsel hassasiyetinden faydalanmaya çalışan hackerler, internet bankacılığı bilgilerini ele geçirmeyi veya şifre yazılımı bulaştırarak fidye istemeyi hedefliyor” uyarısında bulundu.
Özellikle Kurban Bayramı sonrasında Türkiye’nin önde gelen bankalarının müşterilerini hedef alan kandırma (olta) mesajları daha sık görülmeye başlanmasıyla ilgili konuşan Tuğral, "Güncel gelişme ve olaylardan çıkar sağlamayı alışkanlık haline getiren siber hırsızlar, bu kez Türkiye ekonomisindeki hareketliliği kullanmaya odaklanmış görünüyor" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
“Tüm herkesin döviz ve para piyasalarındaki hareketliliği büyük dikkatle takip ettiği bu dönemde, kullanıcıların e-posta adreslerine ve SMS kutularına, ‘Tüm kart aidatınız geri ödenecek’, ‘Döviz hesabınızın dökümü ektedir’, ‘Adınıza şu kadar döviz alındı veya satıldı’ gibi mesajlar gelmeye başladı.

Mesaj ekteki dosyaya veya virüslü siteye yönlendiriyor

Erkan Tuğral’ın verdiği bilgiye göre, söz konusu mesajlar, kişileri genellikle mesajın eklentisinde yer alan dosyayı açmaya yönlendiriyor. Ya da bu konuda bilgi alınabileceği söylenen, hatta ilgili bankanın kısmen adını da içeren sahte bir web sitesine yönlendiriyor.
Bu aşamada kullanıcı, eğer proaktif bir internet güvenliği yazılımı bulundurmuyorsa virüsü bilgisayarına veya telefonuna bulaştırmış oluyor.

Kimlik avı gerçekleşiyor veya fidye yazılımı (ransomware) bulaştırılıyor

Tuğral, bu aşamadan sonra siber fırsatçıların iki soygun yöntemini tercih ettiğini belirtirken, bazılarının sahte bankacılık siteleri üzerinden online oturum açma bilgilerini talep ettiğini ve kişilerin doğrudan hesabına ulaşmaya çalıştığını, bazılarının ise “Cryptolocker” tarzı fidye yazılımları ile bilgisayar dosyalarını kilitleyerek, kullanıcılardan fidye talep ettiğini söyledi.
Bankaların güvenlik önlemlerini aşmakta zorlanan siber suçluların, hesaplara ulaşmak için banka müşterilerini kandırma yolunu seçtiğine dikkat çeken Erkan Tuğral, phishing kurbanı olmamak için online ve mobil bankacılık kullanıcılarına şu önerilerde bulundu:
“Özellikle şu dönemde döviz, faiz, ekstra puan, limit arttırma, sorgusuz sualsiz kart aidatı geri ödemesi gibi konularda size ulaşacak inanılamayacak kadar güzel tekliflere itibar etmeyin.
“Hiçbir bankanın web sitesine, URL’yi yani bankanın web sitesi adresini kendiniz yazmadan girmeyin. Sizi yönlendiren herhangi bir linke tıklayarak, sahte sitelere gitme ihtimaliniz yüksek.
“Yalnızca bankanızın resmi sitesiyle bağlantılı mobil bankacılık uygulamalarına güvenin.
“Güvenliğinden ve meşruluğundan şüphe duyduğunuz online formlara asla hassas bankacılık bilgilerinizi girmeyin.
“Mutlaka proaktif ve güncel bir antivirüs veya internet güvenliği yazılımı kullanın. ESET kullanıcıları, kimlik avı saldırıları ve phishing çabalarına karşı korunuyor.
“Bilgisayar, tablet veya telefonunuzun işletim sisteminin güncel olmasına, yamaların yapılmış olmasına dikkat edin.” (Fotoğraflı)

Dövizdeki dalgalanma, siber fırsatçıları harekete geçirdiDövizdeki dalgalanma, siber fırsatçıları harekete geçirdiDövizdeki dalgalanma, siber fırsatçıları harekete geçirdiDövizdeki dalgalanma, siber fırsatçıları harekete geçirdi

PARTNERArtık 36 beden! Ünlü şarkıcının seksi pozları Instagram'ı salladıArtık 36 beden! Ünlü şarkıcının seksi pozları Instagram'ı salladı
Türkiye’nin en güçlü 50 kadın CEO’su ödüllerini aldıTürkiye’nin en güçlü 50 kadın CEO’su ödüllerini aldı
Antalya'daki dev AVM'nin kiracıları için döviz kuru sabitlendiAntalya'daki dev AVM'nin kiracıları için döviz kuru sabitlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Esnaf döviz tercihlerinin arasına Çin para birimi yuanı ekledi

Esnaf döviz tercihlerinin arasına Çin para birimi yuanı ekledi

Lavrov: ABD doları cezalandırmak için kullanıyor

Lavrov: ABD doları cezalandırmak için kullanıyor

Güvensiz ürünü ifşa dönemi başladı

Güvensiz ürünü ifşa dönemi başladı

Özel güvenlik işlemleri e-Devlet'ten yapılacak

Özel güvenlik işlemleri e-Devlet'ten yapılacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bursa siyahı"nda hedef pazar Çin

"Bursa siyahı"nda hedef pazar Çin

İş Bankası'ndan 130 milyon adet pay geri alımı açıklaması

İş Bankası'ndan 130 milyon adet pay geri alımı açıklaması

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

Dr. Beyhan İncekara: Henüz faiz kozumuzu kullanmadık

Dr. Beyhan İncekara: Henüz faiz kozumuzu kullanmadık

Dolar/TL, 5,8580 seviyesini gördü

Dolar/TL, 5,8580 seviyesini gördü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
“Mercedes-Benz presents Brand Who” İstanbul Moda Haftası’nda

“Mercedes-Benz presents Brand Who” İstanbul Moda Haftası’nda

Limak'a Afrika ülkesinden en iyi sanayi yatırımı ödülü

Limak'a Afrika ülkesinden en iyi sanayi yatırımı ödülü

İnternetten yapılan oyuncak alışverişleri geçen yıla göre yüzde 89 arttı

İnternetten yapılan oyuncak alışverişleri geçen yıla göre yüzde 89 arttı

Türkiye’nin en güçlü 50 kadın CEO’su ödüllerini aldı

Türkiye’nin en güçlü 50 kadın CEO’su ödüllerini aldı

Antalya'daki dev AVM'nin kiracıları için döviz kuru sabitlendi

Antalya'daki dev AVM'nin kiracıları için döviz kuru sabitlendi

Zeytinköy uyuşturucuyla değil, emektar kadınlarıyla anılacak

Zeytinköy uyuşturucuyla değil, emektar kadınlarıyla anılacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.