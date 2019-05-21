Dövizdeki dalgalanmayı fırsata çeviren işletmecilere denetim

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - YALOVA'da zabıta ekipleri döviz kurlarındaki dalgalanmayı fırsata çeviren esnafa denetim gerçekleştirdi.

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, '6502 sayılı Tüketici Haklarının Korunması' konulu kanun çerçevesinde kent genelinde market, toptancı, hal ile perakende satan işletmelere denetim gerçekleştirdi. Ürünlerin reyondaki fiyatıyla kasa fiyatını karşılaştıran ekipler, firmalara gerekli uyarıların yapılmasının ardından tutanaklarını tuttu. Zabıta Müdürü Volkan Dadaloğlu, denetimlerinin Ramazan ayı nedeniyle artırıldığını söyledi. Dadaloğlu, “Vatandaş tarafından gelen şikâyetler doğrultusunda zincir marketlerin döviz kuruna bağlı olarak fiyat artışları yaptıkları yönünde çok şikâyet alıyoruz. Gelen şikâyetlerle beraber ekibimizle, 14 mahallede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eski ve yeni fiyatları birbiriyle karşılaştırıyoruz. Ürün fiyatlarını fazla gördüğümüz durumlarda firma yetkililerini etiketleri düzeltmeleri hususunda uyarılarda bulunuyoruz" dedi.

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