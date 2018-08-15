FİNANS

Dövizdeki düşüş Kapalıçarşı ve Tahtakale'yi hareketlendirdi 

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 16:49 | Son Güncelleme

Gülseli KENARLI - İbrahim MAŞE / İstanbul DHA  - DÖVİZ, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve  Merkez Bankası'nın hamlelerinin etkisiyle düşüşe geçti.

Dövizdeki düşüş Kapalıçarşı ve Tahtakale'yi hareketlendirdi 

Gülseli KENARLI - İbrahim MAŞE / İstanbul DHA - DÖVİZ, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Merkez Bankası'nın hamlelerinin etkisiyle düşüşe geçti. Dövizdeki düşüş Kapalıçarşı ve 'Ayaklı borsa' olarak bilinen Tahtakale'yi hareketlendirdi. Döviz bozdurma çağrısına destek verenlerin yanı sıra yastık altındaki altınlarını bozduranlar oldu.
Tahtakale esnafı Reşat Yılmaz, "Merkez Bankası'nın dünkü kararı gerçekten piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Piyasalar devamını bekliyor. Henüz tehlike geçmiş değil. Vatandaşlar iyi niyetle yastık altı altınlarını bozdurmaya başladı. Ancak henüz bozdurma konusunda büyük firmaları göremedik piyasada. Eğer büyük firmalarda olaya dahil olursa TL biraz daha güçlenir" dedi.
Kapalıçarşı'da kuyumcu olan Cemil Alemdar ise ekonomiye olan güvenin arttığını belirterek, "Muhtemelen önümüzdeki günlerde dolar yine düşecek. Vatandaşın devletine güveni, devletin de vatandaşına güveni çok güzel koordineli gidiyor. Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın açıklamaları güzel. Bu da Kapalıçarşı'ya yansıyor" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

Dövizdeki düşüş Kapalıçarşı ve Tahtakale'yi hareketlendirdi Dövizdeki düşüş Kapalıçarşı ve Tahtakale'yi hareketlendirdi Dövizdeki düşüş Kapalıçarşı ve Tahtakale'yi hareketlendirdi Dövizdeki düşüş Kapalıçarşı ve Tahtakale'yi hareketlendirdi

PARTNERCinsel gücü arttıran besinlerCinsel gücü arttıran besinler
İşte yeni konut kampanyasının detaylarıİşte yeni konut kampanyasının detayları
ATO'dan üyelerine 2 milyar liralık ‘Nefes Kredisi’ girişimiATO'dan üyelerine 2 milyar liralık ‘Nefes Kredisi’ girişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

Torbalı'da son iki günde 20 kilo altın ve 500 bin dolar bozduruldu

Torbalı'da son iki günde 20 kilo altın ve 500 bin dolar bozduruldu

Ünlü yatırımcı Faber: Türk varlıklarına yatırım zamanı

Ünlü yatırımcı Faber: Türk varlıklarına yatırım zamanı

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Edirne'de tekstil fabrikası, enerjisini güneşten üretecek

Edirne'de tekstil fabrikası, enerjisini güneşten üretecek

FBK/Cantekin: Bankacılık dışı finans sektörünün aktif büyüklüğü 154.1 milyar liraya ulaştı

FBK/Cantekin: Bankacılık dışı finans sektörünün aktif büyüklüğü 154.1 milyar liraya ulaştı

Turkcell/Terzioğlu: Sorumluluk almaya hazırız

Turkcell/Terzioğlu: Sorumluluk almaya hazırız

KAYSO Başkanı Büyüksimitci: İhracatı artırmalı, ithalatı azaltmalıyız

KAYSO Başkanı Büyüksimitci: İhracatı artırmalı, ithalatı azaltmalıyız

İşte yeni konut kampanyasının detayları

İşte yeni konut kampanyasının detayları

ATO'dan üyelerine 2 milyar liralık ‘Nefes Kredisi’ girişimi

ATO'dan üyelerine 2 milyar liralık ‘Nefes Kredisi’ girişimi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.