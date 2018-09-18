"Dövizdeki hareketlilik yerli ürünlere talebi artırdı"

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Isıtma Cihazları ve Basınçlı Kap Sanayicileri Derneği (ISIDER) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aydın, "İthal ürün fiyatlarının yükselmesi yerli imalatçımızın iç piyasada önünü açtı." dedi. Aydın, AA muhabirine, döviz piyasasında yaşanan hareketliliğin iç piyasada yerli sektör ürünlerine yönelik talebe etkisini değerlendirdi. Dövizdeki artışın Türkiye'ye özellikle Avrupa'dan gelen ısıtma cihazlarının satılabilirliğini olumsuz etkilediğini belirten Aydın, "İthal ürün fiyatlarının yükselmesi yerli imalatçımızın iç piyasada önünü açtı. Yabancı ürün hayranlığı dövizin artmasıyla yerli hayranlığına dönüyor. Yerli cihaz üreten sanayicilerin mamulleri de en az yurt dışından gelenler kadar kalitelidir. İyi bir tanıtım ve pazarlama stratejisiyle yerli üreticimiz iç piyasada ithal malların hakimiyetine son verecektir." diye konuştu. Aydın, Türkiye'de birçok ısıtma cihazı ve basınçlı kap üreticisinin yıllardır Avrupa'da tanınmış, marka değeri yüksek firmalar için de üretim yaptığına dikkati çekerek, teknolojide ülkenin Avrupa ile aynı seviyeye geldiğini vurguladı.

Sektörün iç ve dış pazarda cazip bir konumda bulunduğuna işaret eden Aydın, sorunların çözülmesi durumunda sektör firmalarının çok daha yüksek hedeflere ulaşabilecek kapasitede olduğunu dile getirdi. - "Sektörde en büyük tehlike merdiven altı üretim" Aydın, sektörde en büyük tehlikenin, normlara uygun olmayan merdiven altı ürünlerin de piyasada müşteri bulması olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Bizim ürünlerimiz kullanım amacı itibarıyla tehlike arz eden ürünlerdir. Bu nedenle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız sıkı bir denetim yapmalı, merdiven altı ve sertifikasız üretime göz yumulmamalıdır. Ürünlerimizin ham maddesi de teknik şartlara uygun olmak zorundadır. Artık iç piyasada daha fazla yer bulacak yerli ürünlere karşı tüketici de bilinçli yaklaşmalı, üretim belgelerine, satış sonrası servis ve garanti hizmetlerine dikkat etmelidir. Merdiven altı üretim yapanlar temizlendiğinde sektör şahlanacaktır." - "Yerli sanayiciye daha uygun fiyatla ham madde satılsın" Döviz kurlarındaki hareketliliğin iç piyasanın talebini olumlu etkilese de ham madde ve maliyet girdilerini artırdığını dile getiren Aydın, şunları kaydetti: