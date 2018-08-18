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Dövizdeki yükseliş, Midilli rezervasyonlarını yüzde 50 düşürdü (1)

FİNANS HABERLERİ  | 18.08.2018 17:37 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden Kurban Bayramı tatili için Yunanistan'ın Midilli Adası'na gidecek Türk vatandaşlarından yüzde 50'si, dövizdeki yükseliş nedeniyle rezervasyonlarını iptal ettirdi.

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden Kurban Bayramı tatili için Yunanistan'ın Midilli Adası'na gidecek Türk vatandaşlarından yüzde 50'si, dövizdeki yükseliş nedeniyle rezervasyonlarını iptal ettirdi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na yolcu taşıyan gemi tur acenteleri hayal kırıklığı yaşadı. Bugün Ayvalık'tan Midilli'ye hareket eden 4 gemide 1200 kişi yolculuk ederken, tur acentesi ve gemilerin sahibi Fatih Jale, rezervasyonların yüzde 50'sinin iptal edildiğini söyledi. Dolar ve euro'daki yükselişin tatilcileri ve acenteleri vurduğunu belirten Fatih Jale, "İnternet üzerinden rezerve yaptıran ve ödemesini yapanlar mecburen adaya geçerken, acentelerden yaklaşık yüzde 50'ye varan rezerve iptalleri yaşandı. Midilli'de bir kahve 3 euro, yani 21 TL. İşte yolcuların neden iptale gittiklerin göstergesi. Belki arife günü geçişlere farklılık olur. Umarım yüzümüz güler" dedi.

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