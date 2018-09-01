"Dövizle ürün ve hizmet fiyatı belirlenmesi yanlış"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'deki hiçbir kurum ve kuruluşun, Türk parası dışında ürün ve hizmet fiyatı belirleme yetkisi olmadığını belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, turistlerin yoğun olduğu tatil bölgelerindeki bazı işletmelerin, ürün fiyatlarını döviz üzerinden tespit ettiği ve müşterilerin bu fiyatları hesap öderken öğrendiği yönünde şikayetler aldıklarını ifade etti.

Türkiye'deki hiçbir kurum ve kuruluşun, Türk parası dışında ürün ve hizmet fiyatı belirleme yetkisi olmadığına dikkati çeken Palandöken, "Tüm işletmeler, ürün ve hizmet fiyat listelerini müşterilerinin en iyi şekilde göreceği bir yere asmak zorunda. Tatil bölgelerindeki bazı işletmelerin, fırsatçılık yaparak döviz üzerinden ürün ve hizmet fiyatı belirlemesi yanlış bir uygulama. Geçmiş yıllarda çok fazla turist çeken, ancak pahalılık nedeniyle artık turistlerin gitmekten vazgeçtiği Dubai örneğine benzemeyelim. Hedeflediğimiz turist sayısına ulaşma yolunda ilerlerken, mevcut turist sayısını arar hale gelmeyelim." değerlendirmesinde bulundu.