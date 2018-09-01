"Dövizle ürün ve hizmet fiyatı belirlenmesi yanlış"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'deki hiçbir kurum ve kuruluşun, Türk parası dışında ürün ve hizmet fiyatı belirleme yetkisi olmadığını belirtti.
Palandöken, yazılı açıklamasında, turistlerin yoğun olduğu tatil bölgelerindeki bazı işletmelerin, ürün fiyatlarını döviz üzerinden tespit ettiği ve müşterilerin bu fiyatları hesap öderken öğrendiği yönünde şikayetler aldıklarını ifade etti.
Türkiye'deki hiçbir kurum ve kuruluşun, Türk parası dışında ürün ve hizmet fiyatı belirleme yetkisi olmadığına dikkati çeken Palandöken, "Tüm işletmeler, ürün ve hizmet fiyat listelerini müşterilerinin en iyi şekilde göreceği bir yere asmak zorunda. Tatil bölgelerindeki bazı işletmelerin, fırsatçılık yaparak döviz üzerinden ürün ve hizmet fiyatı belirlemesi yanlış bir uygulama. Geçmiş yıllarda çok fazla turist çeken, ancak pahalılık nedeniyle artık turistlerin gitmekten vazgeçtiği Dubai örneğine benzemeyelim. Hedeflediğimiz turist sayısına ulaşma yolunda ilerlerken, mevcut turist sayısını arar hale gelmeyelim." değerlendirmesinde bulundu.
- "Turistler tek seferlik misafir olarak görülmemeli"
Palandöken, turistlerin ülkelerine döndüklerinde Türkiye ile ilgili izlenimlerini yakınları ve çevreleriyle paylaştıklarını, bu sebeple de onların bir seferlik misafirler olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. Sonraki yıllarda turistlerin yeniden Türkiye'yi tercih etmesi için onların gözünde kötü bir izlenim bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:
"Tatil bölgelerindeki işletmeler de dahil olmak üzere tüm işletmeler, bağlı oldukları esnaf ya da ticaret odalarının belirlediği tavan fiyatını geçmemelidir. Yabancı turistleri ve tatil sezonunu bahane ederek, kimse hak etmediği bedeli müşteriden talep etmemeli. İşletmelerde yemek servisinden önce masaya getirilen ekmek, baharat, sos gibi malzemeler ve çatal, bıçak, tabak gibi araç gereçlerden kuver (Yemek sırasında kullanılacakların masaya yerleştirilmesi) bedeli olarak ücret istemek fırsatçılıktır. Bu hizmetler zaten bir işletmede olması gereken hizmetlerdir. Bu tarz haksız uygulamalarla kimsenin ülkemizin imajını zedelemesine izin vermemeliyiz."
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