"Dövizle yapılan kira sözleşmeleri Türk lirasına çevrilmeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Dövizdeki dalgalanmaların piyasaya olan etkilerini minimuma indirmek için ilk olarak dövizle yapılan kira sözleşmeleri Türk lirasıyla güncellenmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, alınan ekonomik tedbirlerin olumlu sonuç vermeye başladığını ve doların düşmeye başladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin elektronik ürünlerine boykot çağrısını desteklediklerini ifade eden Palandöken, "Milli ekonomimiz için milli seferberliğin olduğu bu dönemde vatandaşlarımız ithal ürünler yerine yerli ürünleri satın alıp kullanmaya özen göstermeli. Ancak bu önemli günde yerli ürünlere vatandaşların yönelmesi sebebiyle fırsatçılık yapılmamalı ve fiyatlar rastgele artırılmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu dönemde iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının yurt içindeki ticari işlemlerin Türk lirası cinsinden yapılması için öncülük etmesi gerektiğine işaret eden Palandöken, dövizdeki dalgalanmaların piyasaya etkilerini minimuma indirmek için ilk olarak dövizle yapılan kira sözleşmelerinin Türk lirasıyla güncellenmesini istedi.

