Dow Jones Endeksi rekorla kapandı

New York borsasında Dow Jones Sanayi Endeksi, bugüne kadarki en yüksek seviyesine tırmanarak günü rekorla tamamladı.
Endeks, 251,22 puanlık (yüzde 0,95) artışla 26.656,98 puana yükselerek, tarihindeki en yüksek kapanışı gerçekleştirdi. Endeks bundan önce 26 Ocak'ta 26.616,71 puanla rekor seviyede kapanmıştı.
Ayrıca, bugün işlem saatleri içinde 26.697,32 puana kadar tırmanan endeks, tarihteki en yüksek seviyesine ulaştı.
Endekste işlem gören Boeing'in hisseleri yüzde 0,6 prim yaparken, Apple hisseleri yüzde 0,8 yükseldi. Yatırım bankalarından Goldman Sachs ve JPMorgan Chase'in hisseleri de sırasıyla yüzde 0,8 ve yüzde 0,9 artış gösterdi.
New York borsasında Standard & Poor's 500 Endeksi 22,80 puan (yüzde 0,78) yükselişle 2.930,75 puanla rekor seviyeden kapanırken, Nasdaq Teknoloji Endeksi 78,19 puan (yüzde 0,98) değer kazanarak 8.028,23 puana yükseldi.
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