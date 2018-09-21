FİNANS

Dow Jones Endeksi rekorla kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 00:15 | Son Güncelleme

Dow Jones Endeksi rekorla kapandı

New York borsasında Dow Jones Sanayi Endeksi, bugüne kadarki en yüksek seviyesine tırmanarak günü rekorla tamamladı.

Endeks, 251,22 puanlık (yüzde 0,95) artışla 26.656,98 puana yükselerek, tarihindeki en yüksek kapanışı gerçekleştirdi. Endeks bundan önce 26 Ocak'ta 26.616,71 puanla rekor seviyede kapanmıştı.

Ayrıca, bugün işlem saatleri içinde 26.697,32 puana kadar tırmanan endeks, tarihteki en yüksek seviyesine ulaştı.

Endekste işlem gören Boeing'in hisseleri yüzde 0,6 prim yaparken, Apple hisseleri yüzde 0,8 yükseldi. Yatırım bankalarından Goldman Sachs ve JPMorgan Chase'in hisseleri de sırasıyla yüzde 0,8 ve yüzde 0,9 artış gösterdi.

New York borsasında Standard & Poor's 500 Endeksi 22,80 puan (yüzde 0,78) yükselişle 2.930,75 puanla rekor seviyeden kapanırken, Nasdaq Teknoloji Endeksi 78,19 puan (yüzde 0,98) değer kazanarak 8.028,23 puana yükseldi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Faruk Eczacıbaşı: Biz hepimiz dijital göçmenizFaruk Eczacıbaşı: Biz hepimiz dijital göçmeniz
TİM/Gülle: YEP'te en büyük sorumluluk ihracatçılara düşüyorTİM/Gülle: YEP'te en büyük sorumluluk ihracatçılara düşüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dow Jones Sanayi Endeksi New York Borsası

En Çok Okunan Haberler

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

2 dev Rusya için harekete geçti! Dünya diken üstünde

2 dev Rusya için harekete geçti! Dünya diken üstünde

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Kira zammı hesaplaması değişiyor

Kira zammı hesaplaması değişiyor

Ankapark ihalesini kazanan grup belli oldu

Ankapark ihalesini kazanan grup belli oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Faruk Eczacıbaşı: Biz hepimiz dijital göçmeniz

Faruk Eczacıbaşı: Biz hepimiz dijital göçmeniz

TİM/Gülle: YEP'te en büyük sorumluluk ihracatçılara düşüyor

TİM/Gülle: YEP'te en büyük sorumluluk ihracatçılara düşüyor

Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı başladı

Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı başladı

Jak Eskinazi: Vergiler içinde dolaylı vergilerin oranı düşürülmelidir

Jak Eskinazi: Vergiler içinde dolaylı vergilerin oranı düşürülmelidir

Marsh&McLennan, Jardine Lloyd Thompson’ı 5.6 milyar dolara satın aldı

Marsh&McLennan, Jardine Lloyd Thompson’ı 5.6 milyar dolara satın aldı

Prof. Dr. Sinan Alçın: Gerçekçi hedefler somut adımlarla desteklenmeli

Prof. Dr. Sinan Alçın: Gerçekçi hedefler somut adımlarla desteklenmeli

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.