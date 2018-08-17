Dr. Beyhan İncekara: Henüz faiz kozumuzu kullanmadık

Merve DUNDAR / İSTANBUL, (DHA)- SON günlerde döviz kurlarında yaşanan hareketlilik ve alınan tedbirlerle ilgili konuşan İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Beyhan İncekara, "Alınan tedbirler ilk aşamada en gerekli olanlardı. Bundan sonra gelecek herhangi bir atak için ise elimizde, faiz gibi henüz hiç kullanmadığımız kozlarımız var" dedi.

Geçtiğimiz hafta alınan tedbirlere ek olarak bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan kararları değerlendiren Dr. İncekara, "Öncelikle kredi kanallarının açık tutulmaya devam edileceği açıklandı. Bu karar, kaldığımız yerden üretime, yatırıma devam edeceğimizi gösteren bir mesajdır. İkinci olarak kur etkisiyle teminatı yetersiz kalan firmalardan ilave talep edilmeyecek. Bu da kurun etkisiyle herhangi bir zarara uğramış firmaları biraz daha sıkıntıdan kurtarmak adına yapıldı. Kur artışı nedeniyle ‘kredi kapama olmayacak’ maddesi de önemli. 'Kur artışı nedeniyle limit aşımı oluşan kredilerde limit aşımı dikkate alınmayacak ve kredi kapatma talebi yapılmayacak' kararı da bir başka önemli tedbir. Çünkü kur hala yüksek seviyede ama biz 7'lerin üzerini gördüğümüz için şu anda bir rahatlama söz konusu. Tabii biraz daha temkinli yaklaşmak lazım çünkü tekrar bir yaptırım kararı olması, dövizde yeni bir artışa neden olur. 'Ağustos 8 itibarıyla oluşan kredi gecikmeleri, karşılıksız çek ve protesto edilen senetler, Risk Merkezi’ne mücbir sebep koduyla bildirilebilecektir' tedbiri ise firmaların erişimlerine herhangi bir engel teşkil etmeyecek. Firmaların o riskle sıkıntıya düşme durumları engellenmiş olacak" diye konuştu.