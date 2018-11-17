FİNANS

Dr. Ender Saraç, Fitovizyon kongresinde AksuVital standında olacak

FİNANS HABERLERİ  | 17.11.2018 09:18 | Son Güncelleme

Dr. Ender Saraç, doğal ürünler ve bitkilerle ilgili çok özel açıklamaları ile 24 Kasım'da 2. Fitovizyon kongresinde AksuVital standında soruları cevaplayacak

İSTANBUL (AA) - Dr. Ender Saraç, doğal ürünler ve bitkilerle ilgili çok özel açıklamaları ile 24 Kasım'da 2. Fitovizyon kongresinde AksuVital standında soruları yanıtlayacak.

Aksuvital'den yapılan açıklamaya göre, Dr. Ender Saraç 2'ncisi düzenlenen Fitovizyon Kongresi'nde herkesin çok merak ettiği doğal ürünler ve bitkilerin sağlığa etkilerini, hangi bitkinin neye iyi geldiğini ve nasıl kullanılması gerektiğini anlatacak.

Saraç, aynı zamanda basın toplantısı yaparak doğal ürünler hakkında soruları yanıtlayacak.

23 Kasım'da başlayacak Fitovizyon Kongresi 25 Kasım'da sona erecek. Türkiye'de bu alanda, sağlık profesyonelleri ile sektörde hizmet veren firmaları buluşturarak bir ilki gerçekleştiren Fitovizyon Doğal Yaşam ve Sağlık Ürünleri - Fitoterapi, Aromaterapi ve Kozmetikte Yenilikler Kongresi ile doğal ve bitkisel kaynaklı sağlık ürünlerine ilgi gösteren, sağlık alanındaki tüm paydaşlar bir araya gelecek.

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