Dr. Ender Saraç'ın söyleşisi Ankamall AVM'de

İSTANBUL (AA) - Dr. Ender Saraç ve AksuVital Doğal Ürünler iş birliğiyle düzenlenen "Şifa Sırları" söyleşi serisinin 7'ncisi, 20 Nisan Cumartesi günü saat 18.00'de Ankamall AVM'de yapılacak.

AksuVital'den yapılan açıklamaya göre, Ankamall AVM'nin ev sahipliği yapacağı "Dr. Ender Saraç ile Şifa Sırları" söyleşisinde Dr. Ender Saraç, halka, sağlıkla ilgili çarpıcı ve önemli bilgiler, şifalı tarifler, bitkilerin bilinmeyen mucizevi faydaları ve sırlarını açıklayacak.

Ayrıca, Aksuvital'in yeni çıkarttığı Fitoks kapsül, Gözotu kapsül, Ardıç Katranı ve kükürt içeren bitkisel şampuan ve at kestanesi kremlerine de değinecek olan Saraç, dinleyicilerden gelen soruları da yanıtlayacak.

