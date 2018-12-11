Dr. Ender Saraç'tan Şifa Sırları söyleşisi

İSTANBUL (AA) - Dr. Ender Saraç ve AksuVital Doğal Ürünler iş birliği ile düzenlenen Şifa Sırları söyleşi serisinin 3'üncüsü 16 Aralık 2018 Pazar günü saat 15. 00'te Bursa Suryapı Marka AVM'de yapılacak.

AksuVital'den yapılan açıklamaya göre, Bursa Suryapı Marka AVM'nin ev sahipliği yapacağı "Dr. Ender Saraç ile Şifa Sırları" isimli söyleşide, Saraç, halka sağlıkla ilgili çarpıcı ve önemli bilgiler, şifalı tarifler, bitkilerin bilinmeyen mucizevi faydalarını ve bu senenin yıldızı olarak kabul ettiği Zerdeçal'ın bilinmeyenlerini açıklayacak.

Saraç, dinleyicilerden gelen soruları da cevaplıyor olacak.

"Dr. Ender Saraç ile Şifa Sırları" söyleşisi 16 Aralık 2018 Pazar günü saat 15.00'te Bursa Suryapı Marka AVM etkinlik alanında olacak.

