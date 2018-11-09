Draghi: Artan risklere karşın Euro Bölgesi'nde büyüme sürecek

İstanbul, 9 Kasım (DHA) - Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, artan riklere karşın Euro Bölgesi ekonomisinde büyümenin süreceğini vurguladı.
Ticari gerilimlerden, yüksek varlık fiyatlarına kadar birçok riskin artmakta olduğuna dikkat çeken Draghi, "Bazı sektörlere özel veriler ve seçilmiş araştırma sonuçları beklenenden biraz zayıf olsaar da son gelen bilgiler Euro Bölgesi'ndeki geniş tabanlı büyümenin süreceğine işaret ediyor" dedi.
Dublin'de İrlandalı parlamenterlere konuşan Draghi, ECB'nin tahil alım programını bu yılın sonunda biteceğini yineledi ve "Uygulanan korumacı ticari tedbirler şu ana kadar çok sınırlı etkiler yapmış olabilirler, ancak ticari gerilimlerin tırmanması güvenin altını oyuyor" diye uyardı.
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