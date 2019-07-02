Driftçiler, Red Bull Car Park Drift'teydi

İSTANBUL (AA) - Drift pilotlar, Red Bull Car Park Drift'te tozu dumana kattı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, drifte olan tutkusuyla tanınan DJ Doğukan Manço'nun da aralarında bulunduğu 19 yarışçı, güçlü otomobilleri ile hem bol dumanlı zirve mücadelesi verdi hem de izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Manken Itır Esen ve oyuncu İlayda Alişan da bu heyecanlı yarışın konukları arasındaydı. Esen ve Alişan, Red Bull sporcusu ve yarış direktörü Abdo Feghali'nin gösteri sürüşünde Feghali'ye co-pilotluk yaptı.

Red Bull Car Park Drift'in Türkiye Finali, TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde 2 bine yakın aksiyon tutkununun katılımıyla gerçekleşti.

Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali'nde eleme turunu ilk sırada Doğukan Manço tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Manço, 12 yıldır driftle ilgilendiğini belirterek "Bu çok büyük bir heyecan. Red Bull Car Park Drift'e katılmayı dört gözle bekliyordum. İyi de başladım ama sonu istediğim gibi bitmedi. Drift sporunu sokakta yapılanlarla karıştırmamak lazım. Motor sporlarının çok önemli bir dalı. Herkesi, güvenli alanlarda ve böyle keyifli organizasyonlarda drift yapmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.