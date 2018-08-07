FİNANS

Drone tehdidine karşı "Türk kapanı"

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2018 11:13 | Son Güncelleme

Savunma sanayisi, "drone"ların kabiliyetlerinin artırılmasının yanı sıra tehdide dönüşmesi durumunda bunların etkisiz hale getirilmesini sağlayacak çareler arıyor - Venezuela'da gerçekleştirilen saldırı, "drone"ların etkisiz hale getirilmesine yönelik çözümlerin önemini bir kez daha gösterdi - Türk savunma sanayisinin bu alanda geliştirdiği son çözüm olan Kapan Drone Savar Sistemi, büyüklüğüne göre 1,5-2,5 kilometreden drone tespiti yapıp, lazer ya da sinyal karıştırıcıyla etkisiz hale getiriyor

GÖKSEL YILDIRIM - "Drone"lar askeri ve sivil alanda birçok görevin verimli şekilde yapılmasını sağlarken, kötü niyetli kullanımla adeta bir silaha dönüşüyor. Savunma sanayisinin en önemli gündem maddelerinden birini "drone"ların kabiliyetlerinin artırılmasının yanı sıra tehdide dönüşmesi durumunda bunları etkisiz hale getirmek oluşturuyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya, başkent Caracas'taki törende konuşma yaparken, patlayıcı yüklü "drone"larla düzenlenen saldırı, gözlerin drone kaynaklı tehditlere çevrilmesine yol açtı.

"Drone"lar bir süredir özellikle Ortadoğu ülkelerindeki çatışma ve saldırılarda doğrudan ya da dolaylı silah olarak kullanılıyor. Maliyeti oldukça düşük olan, uzak mesafelerden kontrol edilebilen bu araçlar, patlayıcılarla donatılıp stratejik hedeflere yönlendirilerek ciddi kayıplara yol açıyor. "Drone"lar casusluk amaçlı olarak da kullanılıyor.

Yaşanan bu ve benzeri olumsuzluklar ile ileride karşı karşıya kalınabilecek potansiyel tehditler, savunma sanayisinde faaliyet gösteren şirketlerin karşı tedbirler üzerinde her geçen gün daha fazla çalışmasını beraberinde getiriyor.

Türk savunma sanayisinde faaliyet gösteren şirketler de kabiliyetleri doğrultusunda drone tespitine ve bunların etkisiz hale getirilmesine yönelik çözümler geliştiriyor.

Bu alandaki son yerli ürün birkaç şirketin bir araya gelerek oluşturduğu Kapan Drone Savar Sistemi oldu.

Kapan, kullanıcısına, tüm ihtiyaçları karşılayan, entegre ve tam bir çözüm sağlıyor. Tanımlı bir bölgedeki drone tehditlerini, yüksek performanslı bir radarla tespit eden Kapan, bunları elektro-optik sistemlerle teşhis ediyor. Önleme kararının alınmasıyla lazer ya da radyo frekans karıştırıcı sistemlerle drone etkisiz hale getiriliyor.

Sistem, yapılan denemelerde görevinin en kritik aşaması olan tespiti, etkin şekilde gerçekleştirdiğini gösterdi. Kapan, 1,5 kilometreden küçük drone olarak sınıflandırılan DJI Phantom 4'ü, 2,5 kilometreden daha büyük drone olarak sınıflandırılan Hexacopter'i tespit ve takip edebiliyor.

- Entegre ve etkin çözüm

Kapan'ın bu alandaki ihtiyaçları karşılamaya yönelik kritik bir sistem olduğunu belirten savunma sanayisi uzmanları, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hem istihbarat hem patlayıcı yüklü saldırı amaçlı drone tehdidi, bir süredir Suriye ve Irak'ta gündemde. Venezuela'da yaşananlar ise bu tehdidin, ete kemiğe bürünmüş hali oldu. Basında, çeşitli etkinliklerde, drone tehditlerine karşı alınan tedbirlere dair haberler görüyoruz. Kapan, bu tedbirleri bir üst sınıfa taşıyor. Kullanıcısına, tespitten önlemeye kadar etkin ve entegre bir çözüm sunuyor. Kapan kullanıldığında, kullanıcı biliyor ki o bölgede bir drone varsa, bundan zamanında haberi olacak, bu 'drone'un dost bir unsur olup olmadığını inceleyebilecek ve gerekli gördüğü anda onu saf dışı bırakabilecek. Bu kabiliyet, güvenlik güçlerine sahada önemli bir avantaj kazandıracak."

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