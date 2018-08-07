GÖKSEL YILDIRIM - "Drone"lar askeri ve sivil alanda birçok görevin verimli şekilde yapılmasını sağlarken, kötü niyetli kullanımla adeta bir silaha dönüşüyor. Savunma sanayisinin en önemli gündem maddelerinden birini "drone"ların kabiliyetlerinin artırılmasının yanı sıra tehdide dönüşmesi durumunda bunları etkisiz hale getirmek oluşturuyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya, başkent Caracas'taki törende konuşma yaparken, patlayıcı yüklü "drone"larla düzenlenen saldırı, gözlerin drone kaynaklı tehditlere çevrilmesine yol açtı. "Drone"lar bir süredir özellikle Ortadoğu ülkelerindeki çatışma ve saldırılarda doğrudan ya da dolaylı silah olarak kullanılıyor. Maliyeti oldukça düşük olan, uzak mesafelerden kontrol edilebilen bu araçlar, patlayıcılarla donatılıp stratejik hedeflere yönlendirilerek ciddi kayıplara yol açıyor. "Drone"lar casusluk amaçlı olarak da kullanılıyor. Yaşanan bu ve benzeri olumsuzluklar ile ileride karşı karşıya kalınabilecek potansiyel tehditler, savunma sanayisinde faaliyet gösteren şirketlerin karşı tedbirler üzerinde her geçen gün daha fazla çalışmasını beraberinde getiriyor.

Türk savunma sanayisinde faaliyet gösteren şirketler de kabiliyetleri doğrultusunda drone tespitine ve bunların etkisiz hale getirilmesine yönelik çözümler geliştiriyor. Bu alandaki son yerli ürün birkaç şirketin bir araya gelerek oluşturduğu Kapan Drone Savar Sistemi oldu. Kapan, kullanıcısına, tüm ihtiyaçları karşılayan, entegre ve tam bir çözüm sağlıyor. Tanımlı bir bölgedeki drone tehditlerini, yüksek performanslı bir radarla tespit eden Kapan, bunları elektro-optik sistemlerle teşhis ediyor. Önleme kararının alınmasıyla lazer ya da radyo frekans karıştırıcı sistemlerle drone etkisiz hale getiriliyor. Sistem, yapılan denemelerde görevinin en kritik aşaması olan tespiti, etkin şekilde gerçekleştirdiğini gösterdi. Kapan, 1,5 kilometreden küçük drone olarak sınıflandırılan DJI Phantom 4'ü, 2,5 kilometreden daha büyük drone olarak sınıflandırılan Hexacopter'i tespit ve takip edebiliyor. - Entegre ve etkin çözüm Kapan'ın bu alandaki ihtiyaçları karşılamaya yönelik kritik bir sistem olduğunu belirten savunma sanayisi uzmanları, şu değerlendirmelerde bulundu: