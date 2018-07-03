FİNANS

Drone tehdidini "Kapan" durduracak

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 10:02 | Son Güncelleme

Türk savunma sanayisinde farklı alanlarda uzmanlıkları bulanan firmaların iş birliğiyle drone tehditlerini ortadan kaldırmaya yönelik Kapan Drone Savar Sistemi geliştirildi - Sistemle Retinar radarıyla tespit edilen drone, RF karıştırıcı ve lazer sistemleriyle etkisiz hale getirilecek - Kapan Drone Savar Sistemi, 2,5 kilometreye kadar drone tespiti, 500 metre mesafeden lazerle drone imhası gerçekleştirebiliyor

GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisi, saldırı amacıyla kullanılan "drone"ları etkisiz hale getirmek için yeni bir çözüm geliştirdi.

Geleneksel güvenlik önlemleriyle tespit edilmeleri çok güç olan "drone"ların, tüm dünyada düşman unsurlar veya teröristler tarafından istihbarat veya saldırı amaçlı kullanımı yaygınlaşıyor.

Meteksan Savunma, SDT ve Tamgör Elektronik, farklı alanlardaki uzmanlıklarını birleştirerek bu tür tehditlere karşı Kapan Drone Savar Sistemi'ni geliştirdi.

Meteksan Savunma Uluslararası Satış ve Kurumsal İtibar Yöneticisi Burak Akbaş'ın verdiği bilgiye göre, Kapan Drone Savar Sistemi, radarı ve termal/gündüz kameralarıyla üstün drone tespit ve takip performansı sunuyor, RF karıştırıcı ve opsiyonel olarak sunulan lazer sistemiyle de drone imhasına olanak tanıyor.

Kapan için değişik durum ve senaryolarda, drone tehditlerine karşı etkin bir çözüm oluşturmak üzere farklı sistemler, standart arayüzlerle ve ölçeklenebilir mimarilerde amaca uygun şekilde entegre edildi.

Retinar OPUS, optimize edilen tasarımıyla drone savar platformun temel sensörü niteliğini taşırken, farklı aktif ve pasif sistemler de korunmak istenen bölgeye en uygun çözümler oluşturmak üzere Kapan Drone Savar Sistemi kapsamında yer alabiliyor. Gerektiğinde bu farklı sensör ve karşı tedbir bileşenleri araç üstü, direk üstü ve benzeri konumlarda tümleşik şekilde bir arada konumlandırılabildiği gibi, korunmak istenen bölgenin gereksinimlerine göre her bileşenin farklı miktarlarda entegre edilmesiyle ölçekli yapılar da kurulabiliyor. Bu sayede hem performans hem de maliyet açısından etkin çözüm konfigürasyonuna ulaşılıyor.

- Kapan nasıl çalışıyor?

Kapan Drone Savar Sistemi'nde, Retinar OPUS bünyesinde bulunan radar, "drone"a yönelik ilk tespiti yapıyor. Tespit edilip takibine başlanan hedef drone, yine Retinar OPUS'un termal/gündüz kameralarıyla kimliklendiriliyor ve devamında daha hassas pozisyonlama ve takip yapılıyor. Korunmak istenen bölgenin özelliklerine göre birden fazla Retinar OPUS sistemi kullanılabiliyor. Bu durumda Retinar C2Net füzyon yazılımı sayesinde tek bir ortak resim üzerinden hedefler birleştirilmiş olarak izlenebiliyor.

Retinar OPUS tarafından sağlanan, hedef drone yön ve pozisyon bilgisi, sistemin diğer unsurları olan RF karıştırıcı veya lazer sistemlerinden en uygun olanına atanıyor. Ortam koşullarına uygun olarak seçilecek karşı tedbir sistemine göre RF karıştırıcı veya lazer sistemi ya da her ikisi birden hedefe angaje olarak "drone"u etkisiz hale getiriyor.

- "Sürü drone"lara karşı da etkili

Kapan Drone Savar Sistemi, 2,5 kilometreye kadar drone tespiti, 500 metre mesafeden lazerle drone imhası gerçekleştirebiliyor.

Düşük görüş şartlarında, kamerayla algılamanın güç olduğu uzak mesafelerde ve kamufle olmuş hedeflere karşı hedef sınıflandırma ve teşhis desteği barındıran sistem, gerektiğinde tek eksenli yapı ve tek noktadan bağlantı özellikleriyle esnek sabit veya araç üstü kullanıma sahip bulunuyor.

Kapan Drone Savar Sistemi'nin, sayısal haritalar ve yenilikçi 3D harita ekranı, 360 derece devamlı dönerek veya seçilen açısal sektörde tarama, alarm bölgeleri yönetimiyle tehditlere karşı uzak menzilden erken uyarı, mevcut güvenlik sistemleriyle entegrasyon olanağı, düşük algılanma olasılığı (LPI radar), yönlü karıştırmayla istenmeyen elektromanyetik girişimin en aza indirgenmesi, "sürü drone"lara karşı etkinlik gibi özellikler taşıyor.

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drone KAPAN Drone Savar Sistemi Meteksan Savunma Savunma Sanayisi

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