FİNANS

DS Automobiles, 2018 Paris Otomobil Fuarı'da 4 modelini tanıtacak

FİNANS HABERLERİ  | 22.09.2018 16:06 | Son Güncelleme

DS Automobiles, 2018 Paris Otomobil Fuarı'da 4 modelini tanıtacak

İSTANBUL (AA) - DS Automobiles, 2018 Paris Otomobil Fuarı'da, 4 yeni modelinin dünya tanıtımını yapacak.

DS Automobiles'den yapılan açıklamaya göre, 2018 Paris Otomobil Fuarı, 4 Ekim-14 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Ev sahibi markalardan DS Automobiles, her biri elektrikli 4 yeni modelin dünya tanıtımı ile yenilikçi vizyonunu ortaya koyarak fuara damgasını vuracak. DS markası 2018 Paris Otomobil Fuarı'nda DS 3 CROSSBACK, yüzde 100 elektrikli versiyonu DS 3 CROSSBACK E-TENSE, DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4, DS X E-TENSE ve DS E-TENSE FE 19 olmak üzere 4 modelinin dünya tanıtımını yapacak. DS ayrıca, sınırlı sayıda üretilecek olan DS 3 CROSSBACK LA PREMIÈRE ve DS 3 FOREVER özel versiyonlarını da tanıtacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Automobiles Üst Yöneticisi Yves Bonnefont, Paris Otomobil Fuarı'nda 4 modelinin dünya tanıtımı yapacak olan DS'nin, kendi tarihinde yeni bir sayfa açtığını belirterek, şunları kaydetti:

"DS için gelecek şimdi başlıyor. Otomobillerin elektrikle geleceğe hazırlanması DS stratejisinin temelini oluşturuyor. DS markasının ilk elektrikli modeli DS 7 CROSSBACK E-TENSE yüksek performanslı hibrit güç ve aktarma organları ile ve yüzde 100 elektrikli DS 3 CROSSBACK E-TENSE 2019 yılında yollara çıkacak. 2025 yılı itibarıyla tüm DS modelleri sadece elektrikli güç ve aktarma organlarına sahip olacak."

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Anahtar Kelimeler:
2018 Paris Otomobil Fuarı DS Automobiles

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