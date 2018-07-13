DS Automobiles, 2018'in ilk yarısında yüzde 14 büyüdü

İSTANBUL (AA) - Global lansmanı yapılan Fransız premium otomobil üreticisi DS Automobiles, 2018 yılının ilk yarısında yüzde 14 büyüme kaydetti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DS markasının stratejik planı, DS 7 Crossback gibi çok özel ürünlerle her yıl bir tanıtım yaparak 6 global modele ulaşmak, 340 adetlik DS Store ağı ve satış noktalarının dijitalleşmesi de dahil çok kanallı bir satış frekansı oluşturmak ve Only You adı altında son derece seçkin ve kişisel bir müşteri deneyimi sunmak şeklinde üç ana eksen üzerinde gelişiyor ve ilerliyor.

Yer aldığı pazarlarda büyümeye devam eden marka, eş zamanlı olarak yeni satış noktalarıyla hizmet ağını da geliştirmeye devam ediyor.

Global pazarlarda 31 bin 754 adet satış gerçekleştiren DS Automobiles yüzde 14 büyüdü. Yılın ilk yarısında yüzde 14 büyüyen marka ikinci çeyrekte yüzde 35 büyüdü. Global lansmanı gerçekleştirilen DS 7 Crossback, müşterilerinin yüzde 68'i en üst donanım seviyesini tercih ederken bunların yüzde 48'i otonom sürüşe giden yolda önemli bir kilometre taşı niteliğinde olan sürüş destek sistemi DS Connected Pilot opsiyonunu tercih ediyor.