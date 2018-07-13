FİNANS

DS Automobiles, 2018'in ilk yarısında yüzde 14 büyüdü

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2018 10:56 | Son Güncelleme

DS Automobiles, 2018 yılının ilk yarısında yüzde 14 büyüme gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Global lansmanı yapılan Fransız premium otomobil üreticisi DS Automobiles, 2018 yılının ilk yarısında yüzde 14 büyüme kaydetti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DS markasının stratejik planı, DS 7 Crossback gibi çok özel ürünlerle her yıl bir tanıtım yaparak 6 global modele ulaşmak, 340 adetlik DS Store ağı ve satış noktalarının dijitalleşmesi de dahil çok kanallı bir satış frekansı oluşturmak ve Only You adı altında son derece seçkin ve kişisel bir müşteri deneyimi sunmak şeklinde üç ana eksen üzerinde gelişiyor ve ilerliyor.

Yer aldığı pazarlarda büyümeye devam eden marka, eş zamanlı olarak yeni satış noktalarıyla hizmet ağını da geliştirmeye devam ediyor.

Global pazarlarda 31 bin 754 adet satış gerçekleştiren DS Automobiles yüzde 14 büyüdü. Yılın ilk yarısında yüzde 14 büyüyen marka ikinci çeyrekte yüzde 35 büyüdü. Global lansmanı gerçekleştirilen DS 7 Crossback, müşterilerinin yüzde 68'i en üst donanım seviyesini tercih ederken bunların yüzde 48'i otonom sürüşe giden yolda önemli bir kilometre taşı niteliğinde olan sürüş destek sistemi DS Connected Pilot opsiyonunu tercih ediyor.

İkinci nesil DS otomobillerinin ilk temsilcisi olan DS 7 Crossback 3 ay üst üste Fransa'nın C-SUV premium segmentini lideri oldu.Toplam 340 satış noktasına ulaşan DS, Fransa 1'inci, İngiltere 2'inci, İspanya 3'üncü, Almanya 4'üncü ve Çin 5'inci olmak üzere temel pazarlara odaklanıyor.

Avrupa pazarında 28 bin 326 adet satış gerçekleştiren DS Automobiles yüzde 25 büyüdü. Yılın ilk yarısında yüzde 25 büyüyen marka ikinci çeyrekte yüzde 43 büyüdü. Ortalama her gün 1 nokta açan DS Automobiles yılın ilk yarısında 110 nokta daha açarak Haziran sonu itibariyle Avrupa'da toplam 260 noktaya ulaştı.

Fransa'da yüzde 20 artışla 13 bin 400 adet satışa imza atan DS, üç ay üst üste en çok satan premium 4. marka olurken ikinci nesil DS otomobillerinin ilk temsilcisi olan DS 7 Crossback premium C-SUV segmentinin lideri konumunda bulunuyor.İspanya'da yüzde 26,3 artışla 2 bin 530 adet satışa imza atan marka, Almanya'da yüzde 28,7 artışla 2 bin 200, İtalya'da yüzde 6,1 artışla 1500 adet ve İngiltere'de yüzde 24,3 artışla 3 bin 900 adet araç satışı gerçekleştirdi.

Yakıt tipine göre premium segmentin en düşük dizel oranına sahip olan DS markası satışlarının yüzde 53'ü benzinli ve yüzde 47'si dizel olarak gerçekleşiyor. DS Automobiles yüzde 35 gerileme ile Çin ve Güneydoğu Asya pazarında 2 bin 49 adet satışa gerçekleştirdi. Marka nisan ayında Pekin Otomobil Fuarı'nda DS 7 Crossback modelini lanse etti ve en büyük 5. pazarı olan Çin'de 50 DS Store noktasına ulaştı.

PARTNERSıfır makyaj Şeyma!Sıfır makyaj Şeyma!
Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye adım adım nakitsiz topluma geçiyorProf. Dr. Emre Alkin: Türkiye adım adım nakitsiz topluma geçiyor
Köprübaşı çileğine çifte patentKöprübaşı çileğine çifte patent
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DS Automobiles

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Dolar fiyatları yükseldi! Uyanıklar bu yolu buldu

Dolar fiyatları yükseldi! Uyanıklar bu yolu buldu

Dünya üzerinde en fazla altına sahip olan 25 ülke

Dünya üzerinde en fazla altına sahip olan 25 ülke

200 bin işçiye zam müjde! Yüzde 9.17 zam

200 bin işçiye zam müjde! Yüzde 9.17 zam

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üniversitelilerin Boğaziçi Üniversitesi’nde "Dijital buluşması"

Üniversitelilerin Boğaziçi Üniversitesi’nde "Dijital buluşması"

Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye adım adım nakitsiz topluma geçiyor

Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye adım adım nakitsiz topluma geçiyor

Köprübaşı çileğine çifte patent

Köprübaşı çileğine çifte patent

Elbistan Şeker Fabrikası'nın devir işlemleri başladı

Elbistan Şeker Fabrikası'nın devir işlemleri başladı

“Kosova 1951 mültecilerin hukuki statüsünü ihlal ediyor”

“Kosova 1951 mültecilerin hukuki statüsünü ihlal ediyor”

5G’ye doğru: Dijital dünya şirketleri Nürnberg’te buluştu

5G’ye doğru: Dijital dünya şirketleri Nürnberg’te buluştu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.