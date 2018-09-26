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DS Automobiles, C SUV segmenti hibrit teknolojisi sunan ilk otomobil üreticisi

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 09:56 | Son Güncelleme

Premium C SUV müşterilerine ilk kez biri içten yanmalı ve diğer ikisi elektrikli olmak üzere üç motorlu ve farklı sürüş modlarına sahip bir yapı kullanıma sunuluyor - Söz konusu teknik yapı, mümkün olan en iyi benzinli ve elektrikli motorları bir arada sunarken, fren ve yavaşlama anındaki enerji geri kazanımı, verimliliği daha da geliştiriyor

İSTANBUL (AA) - DS Automobiles, premium C SUV segmentinde benzinli ve elektrikli motoru bir arada kullanan yüksek performanslı bir hibrit teknolojisi sunan ilk otomobil üreticisi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında satışa sunulan gelişmiş DS 7 CROSSBACK ürün yelpazesi, yenilikçi DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 modeli ile yeni ufuklara doğru yelken açıyor.

Premium C SUV müşterilerine ilk kez biri içten yanmalı ve diğer ikisi elektrikli olmak üzere üç motorlu ve farklı sürüş modlarına sahip bir yapı kullanıma sunuluyor. Söz konusu teknik yapı, mümkün olan en iyi benzinli ve elektrikli motorları bir arada sunarken, fren ve yavaşlama anındaki enerji geri kazanımı, verimliliği daha da geliştiriyor.

Hibrit sistem 200 HP (147 kW) gücünde benzinli ve iki adet 109 HP (80 kW) gücünde elektrik motoru olmak üzere toplam 300 HP sistem gücü ve 450 Nm tork kullanıma sunuyor. Güç, yeni 8 kademeli otomatik şanzıman üzerinden tekerleklere aktarılıyor.

DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4, 13,2 kWh kapasiteli bataryalarıyla tamamen elektrikli sürüş modunda 50 kilometre (NEDC sürüş döngüsünde 60 km) sıfır emisyonlu sürüş sunuyor. Söz konusu menzil ev ile iş arasındaki sürüşleri desteklerken, otoyolda 135 km/s'ye kadar maksimum hıza imkan tanıyor. Bataryaların şarjı azaldığında veya maksimum çekiş gereken durumlarda gereken gücü içten yanmalı motor sağlıyor.

Sistem Zero emission, Sport, Hybrid ve 4WD olmak üzere dört farklı sürüş modunu kullanıma sunuyor. Otomobil; konforlu, sessiz ve sıfır emisyonlu sürüş için her zaman varsayılan mod olan Zero emission sürüş modunda çalışıyor.

Sport sürüş modunda güç ve sürüş keyfi optimize ediliyor. Hybrid sürüş modu performans ile yakıt ekonomisini otomatik olarak optimize ederken, sistem emisyon salım değerini 50 gr/km'nin altında olacak şekilde sistemi yönetiyor. 4WD dört tekerlekten çekiş sürüş modu ise tüm sürüş koşullarında maksimum yol tutuş sağlıyor.

Formula E'den elde edilen bilgi birikimi ve deneyimden yararlanan DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4, sürücü yavaşlamak için ayağını gazdan çektiğinde veya durmak için frene bastığında devreye giren "BRAKE" fonksiyonu ile enerji geri kazanımı sağlıyor. Başka bir fonksiyon olan "E-SAVE", sürücünün seyahatinin son 10 veya 20 kilometresini tamamen elektrik modunda tamamlaması için gerekli olan enerjiyi yedekliyor.

Yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranda yer alan harita sürücüye sıfır emisyon modunda kalan menzili veya yakındaki şarj istasyonlarını gerçek zamanlı olarak gösteriyor.

DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4'ün bataryası, 32 Amper'lik Wallbox üzerinden 6,6 kW şarj ünitesi ile 2 saatte ve geleneksel topraklı priz üzerinden 8 saatte şarj edilebiliyor.

Zemine entegre edilen bataryalar sayesinde DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4, içten yanmalı motora sahip versiyonda sunulan yaşama alanı ile bagaj kapasitesini birebir sunuyor.

Dış tasarımı yeni kristal gri gövde rengi ile 19 inçlik alaşım jantlar tamamlıyor.

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