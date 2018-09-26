DS Automobiles, C SUV segmenti hibrit teknolojisi sunan ilk otomobil üreticisi

İSTANBUL (AA) - DS Automobiles, premium C SUV segmentinde benzinli ve elektrikli motoru bir arada kullanan yüksek performanslı bir hibrit teknolojisi sunan ilk otomobil üreticisi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında satışa sunulan gelişmiş DS 7 CROSSBACK ürün yelpazesi, yenilikçi DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 modeli ile yeni ufuklara doğru yelken açıyor.

Premium C SUV müşterilerine ilk kez biri içten yanmalı ve diğer ikisi elektrikli olmak üzere üç motorlu ve farklı sürüş modlarına sahip bir yapı kullanıma sunuluyor. Söz konusu teknik yapı, mümkün olan en iyi benzinli ve elektrikli motorları bir arada sunarken, fren ve yavaşlama anındaki enerji geri kazanımı, verimliliği daha da geliştiriyor.

Hibrit sistem 200 HP (147 kW) gücünde benzinli ve iki adet 109 HP (80 kW) gücünde elektrik motoru olmak üzere toplam 300 HP sistem gücü ve 450 Nm tork kullanıma sunuyor. Güç, yeni 8 kademeli otomatik şanzıman üzerinden tekerleklere aktarılıyor.

DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4, 13,2 kWh kapasiteli bataryalarıyla tamamen elektrikli sürüş modunda 50 kilometre (NEDC sürüş döngüsünde 60 km) sıfır emisyonlu sürüş sunuyor. Söz konusu menzil ev ile iş arasındaki sürüşleri desteklerken, otoyolda 135 km/s'ye kadar maksimum hıza imkan tanıyor. Bataryaların şarjı azaldığında veya maksimum çekiş gereken durumlarda gereken gücü içten yanmalı motor sağlıyor.