DSİ Genel Müdürü Acu, Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulundu

DSİ Genel Müdürü, toplam 4 milyon metreküp gövde hacmine sahip barajda günde 7 bin metreküp, ayda ise 200 bin metreküp beton dökülmesinin planlandığını kaydetti.

Acu, 275 metre yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin en yüksek ve dünyanın üçüncü yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı inşaatında gövde beton dökümüne başladıklarını bildirdi.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Acu, Yusufeli Barajı inşaatı ve Yusufeli yeniden yerleşim alanlarında incelemelerde bulunarak 10 Temmuz'da başlayan gövde beton döküm çalışmalarına nezaret etti.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, Yusufeli Barajı için yapılan programlamada gövde betonunun 2 yılda tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, "Bu program geleneksel beton barajlarda bir dünya rekoru olarak ülkemizin baraj projelerinde geldiği noktayı gösterecektir." ifadesini kullandı.

Yapılan programlamada gövde betonunun 2 yılda tamamlanmasının hedeflendiğine işaret eden Acu, bu beton programının geleneksel beton barajlarda bir dünya rekoru olarak Türkiye'nin baraj projelerinde geldiği noktayı göstereceğini ifade etti.

Yusufeli Barajı ve HES tesisi kurulu gücünün 558 megavat ve yıllık enerji üretiminin yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olduğunu aktaran Acu, barajın bazı kısımlarının tamamlandığını, santral binası ve sol sahil başlangıç bloğu kısımlarında beton imalatlarının devam ettiğini vurguladı.

- Göl manzaralı yeni yerleşim yeri

Acu, barajın suları altında kalacak Yusufeli için yeni bir yerleşim yeri inşa edileceğini, Yansıtıcılar ve Sakut Deresi olarak belirlenen yeni yerleşim alanın göl manzaralı olacağını bildirdi.

Yusufeli ilçesi yeniden inşa edilirken orada yaşayan vatandaşların da memnun olacağı şekilde çalışmaları istişare ederek sürdürdüklerinin altını çizen Acu, vatandaşın memnuniyetinin kendileri için öncelik taşıdığını kaydetti.

Acu, yeni Yusufeli'nin, ekonomisi, ekolojisi ve sosyal yapısının daha modern hale gelmesiyle bambaşka bir yerleşim yeri olacağını belirterek, temmuz sonu itibarıyla proje genelinde toplam 864 hektar alandan 610 hektarını kamulaştırarak, alan bazında yaklaşık yüzde 71'lik gerçekleşme sağladıklarını ifade etti.