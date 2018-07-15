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DSİ, SUEN, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve TKDK'nin yapısında düzenleme

FİNANS HABERLERİ  | 15.07.2018 15:06 | Son Güncelleme

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlandı - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak tanımlandı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esaslarda düzenlemeye gidildi.

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kamu tüzel kişiliğini haiz, merkezi Ankara'da bulunan özel bütçeli DSİ Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlandı.

Kurum, genel müdürün idaresi altında merkez teşkilatı ile merkez dışında bölge müdürlüklerinden ve kurulacak işletmelerden oluşacak.

Genel müdüre görevlerinde yardımcı olmak üzere 5 genel müdür yardımcısı görevlendirilebilecek. Bölge müdürlükleri bir bölge merkez teşkilatıyla şube başmühendislikleri ve kısım mühendisliklerinden oluşacak. Bölge müdürleri kendilerine bağlı teşkilatın amiri ve Genel Müdürlüğün temsilcisi olarak bölgelerindeki uygulamalardan Genel Müdürlüğe karşı sorumlu olacak.

Genel Müdürlüğün merkez teşkilatında; Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Dairesi Başkanlığı, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, Atıksu Dairesi Başkanlığı, Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı, Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı, Makina, İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı, Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı, Teknoloji Dairesi Başkanlığı, Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Arazi Toplulaştırması Etüt ve Projelendirme Dairesi Başkanlığı, Değerlendirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği yer alacak.

- SUEN

Kararname ile kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli SUEN, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlandı.

Merkezi İstanbul'da olacak Enstitünün teşkilatı, yönlendirme komitesi, yönetim kurulu ve Enstitü başkanlığından oluşacak.

Yönlendirme komitesi, Tarım ve Orman Bakanının başkanlığında, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, İçişleri, Sağlık, Tarım ve Orman Bakanlığı bakan yardımcıları, Devlet Su İşleri Genel Müdürü, Su Yönetimi Genel Müdürü, Meteoroloji Genel Müdürü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Enstitü Başkanı ile Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek 2 öğretim üyesi veya sivil toplum kuruluşu temsilcisinden oluşacak. Komite, Enstitünün hedef ve stratejileriyle çalışma ilkelerini belirleyecek.

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Kararname ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Tarım ve Orman Bakanlığına bağlandı.

Meteoroloji istasyonları açmak ve çalıştırmak, hizmetlerin gerektirdiği rasatları yapmak ve değerlendirmek ve çeşitli sektörler için hava tahminleri yapmak ve meteorolojik bilgi desteği sağlamakla görevli Kurum, merkez ve taşra teşkilatından oluşacak. Kurumun Genel Müdürü teşkilatın en üst amiri olarak merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkili olacak.

Genel Müdürlüğün hizmet birimlerinin koordinasyonunda genel müdüre yardımcı olmak üzere 2 genel müdür yardımcısı görevlendirilebilecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hizmet birimlerinde, Tahminler Dairesi Başkanlığı, Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı, Meteorolojik Veri İşlem Dairesi Başkanlığı, Araştırma Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği yer alacak.

Silahlı Kuvvetlere destek sağlamada uyulacak esaslar, Milli Savunma Bakanlığı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlığın karşılıklı ihtiyaçları esas alınarak hazırlanan bir yönetmelikle düzenlenecek.

- TKDK

Kararname ile TKDK'nin kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar da düzenlendi.

Buna göre, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli, hüküm bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tabi TKDK, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu oldu.

Kurum, ulusal program ve stratejilerde öngörülen ilke ve hedefler çerçevesinde, Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakları da kapsayacak şekilde, kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirecek.

Kurum, merkez ve taşra teşkilatından oluşacak. Merkez teşkilatı hizmet birimlerinden, taşra teşkilatı ise il koordinatörlüklerinden müteşekkil olacak.

Hizmet birimlerinde, Proje Hizmetleri Genel Koordinatörlüğü, Finansman Genel Koordinatörlüğü, Personel ve Destek Hizmetleri Genel Koordinatörlüğü, İç Denetim Koordinatörlüğü ve Hukuk Müşavirliği yer alacak.

Bakanlık, kırsal kalkınmaya yönelik olarak sağlanan AB kaynaklarının, kalkınma plan ve programları ile ulusal stratejiler doğrultusunda, diğer iç ve dış kaynaklı kırsal kalkınma program, faaliyet ve destekleriyle AB tarafından sağlanan diğer kaynaklarla tutarlı ve uyumlu bir şekilde ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde programlanmasından sorumlu olacak. Bu doğrultuda hazırlanacak operasyonel nitelikli kırsal kalkınma programı, Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği makamın onayıyla yürürlüğe konulacak.

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