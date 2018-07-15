DSİ, SUEN, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve TKDK'nin yapısında düzenleme

Genel müdüre görevlerinde yardımcı olmak üzere 5 genel müdür yardımcısı görevlendirilebilecek. Bölge müdürlükleri bir bölge merkez teşkilatıyla şube başmühendislikleri ve kısım mühendisliklerinden oluşacak. Bölge müdürleri kendilerine bağlı teşkilatın amiri ve Genel Müdürlüğün temsilcisi olarak bölgelerindeki uygulamalardan Genel Müdürlüğe karşı sorumlu olacak.

Buna göre, kamu tüzel kişiliğini haiz, merkezi Ankara'da bulunan özel bütçeli DSİ Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlandı.

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esaslarda düzenlemeye gidildi.

Genel Müdürlüğün merkez teşkilatında; Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Dairesi Başkanlığı, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, Atıksu Dairesi Başkanlığı, Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı, Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı, Makina, İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı, Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı, Teknoloji Dairesi Başkanlığı, Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Arazi Toplulaştırması Etüt ve Projelendirme Dairesi Başkanlığı, Değerlendirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği yer alacak.

Merkezi İstanbul'da olacak Enstitünün teşkilatı, yönlendirme komitesi, yönetim kurulu ve Enstitü başkanlığından oluşacak.

Yönlendirme komitesi, Tarım ve Orman Bakanının başkanlığında, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, İçişleri, Sağlık, Tarım ve Orman Bakanlığı bakan yardımcıları, Devlet Su İşleri Genel Müdürü, Su Yönetimi Genel Müdürü, Meteoroloji Genel Müdürü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Enstitü Başkanı ile Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek 2 öğretim üyesi veya sivil toplum kuruluşu temsilcisinden oluşacak. Komite, Enstitünün hedef ve stratejileriyle çalışma ilkelerini belirleyecek.

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Kararname ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Tarım ve Orman Bakanlığına bağlandı.

Meteoroloji istasyonları açmak ve çalıştırmak, hizmetlerin gerektirdiği rasatları yapmak ve değerlendirmek ve çeşitli sektörler için hava tahminleri yapmak ve meteorolojik bilgi desteği sağlamakla görevli Kurum, merkez ve taşra teşkilatından oluşacak. Kurumun Genel Müdürü teşkilatın en üst amiri olarak merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkili olacak.