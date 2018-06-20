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DSİ'den 207 proje ile 42 milyon kişiye AB standartlarında içme ve kullanma suyu

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 13:46 | Son Güncelleme

DEVLET Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, bugüne kadar gerçekleştirilen 207 proje ile 42 milyon kişiye Avrupa Birliği standartlarında 3.9 milyar metreküp içme ve kullanma suyu sağlandığını söyledi.

DSİ'den 207 proje ile 42 milyon kişiye AB standartlarında içme ve kullanma suyu

İZMİR, (DHA)- DEVLET Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, bugüne kadar gerçekleştirilen 207 proje ile 42 milyon kişiye Avrupa Birliği standartlarında 3.9 milyar metreküp içme ve kullanma suyu sağlandığını söyledi. Genel Müdür Acu; Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Konya Ovası Projesi (KOP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Trakya Gelişim Projesi (TRAGEP), Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Projesi (DOKAP) gibi bölgesel projeler kapsamında çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
DSİ Genel Müdürü Murat Acu, 2023 hedefleri doğrultusunda yatıkları çalışmalar konusunda yazılı açıklama ile bilgi verdi. Türkiye'nin daha da güçlü hale getirilmesi konusunda DSİ'ye önemli görevler düştüğüne dikkat çeken Acu, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli içme suyuna, gelişmekte olan sanayimizin enerjiye, tarımımızın modern sulamaya ve tarım alanlarının ve yerleşim merkezlerinin taşkınlardan korunmaya ihtiyacı aşikardır. Bu bağlamda geriye dönüp baktığımda, yüzlerce barajı, göleti ve hidroelektrik santrali işletmeye alınmış, toplamda sulanan alan 65 milyon dekara çıkmıştır. Esasen baraj ve gölet gibi depolama tesislerimizde biriktirilen sular faaliyetlerimizin çıkış noktasını oluşturmaktadır. Zira bu tesislerde depoladığımız sulardan tarımsal sulama, enerji üretimi, içme, kullanma ve sanayi suyu temini maksadıyla faydalandığımız gibi feyezan akımlarının kontrolünü sağlayarak taşkın zararlarını da azaltıyoruz. Türkiye'de zirai üretimin üçte ikisi DSİ sulamaları vasıtasıyla gerçekleşmekte olup sulama projeleri neticesinde proje alanında gayri safi millî zirai gelir yaklaşık 5 kat artmaktadır" dedi.
'KIZILELMAMIZ GAP PROJESİNİ TAMAMLAMAKTIR'
DSİ Genel Müdürlüğü olarak bugüne kadar gerçekleştirilen 207 proje ile 42 milyon kişiye Avrupa Birliği Standartları'nda 3.9 milyar metreküp içme ve kullanma suyu sağlandığını vurgulayan Acu şöyle devam etti:
"GAP, KOP, DAP, TRAGEP, DOKAP gibi bölgesel projelerimiz kapsamında çalışmalarımız devam ediyor. Cumhuriyet tarihimizin en büyük kalkınma projelerinden biri olan GAP, 7'si Fırat Havzası'nda, 6'sı da Dicle Havzası'nda olmak üzere toplam 13 büyük projeden oluşmaktadır. 10 milyon 580 bin dekar tarım alanına sulama suyu sağlayacağımız bu dev projede sulamada yüzde 51, enerjide yüzde 78, içme suyunda ise yüzde 62'lik bir fiziki gerçekleşmeye ulaşmış durumdayız. Bu projede Ilısu ve Silvan Barajı dışındaki depolama tesislerini bitirmiş olmak, şebeke inşaatlarına başlamak bizleri memnun etse de bu projeyi tamamen bitirerek aziz milletimizin hizmetine sunmak bizim 'Kızılelmamız'dır. Yılda 5 milyar dolar ilave gelir elde edeceğimiz bu projede DSİ olarak gözümüze uyku girmeden çalışmaktayız."
'GAP'TAN SONRAKİ EN BÜYÜK SULAMA PROJEMİZ KOP'
Bir başka devasa projenin de GAP'tan sonraki en büyük sulama projesi olan ve Konya Ovası'nın suya hasretini bitirecek KOP projesi olduğu belirten DSİ Genel Müdürü Acu, şunları kaydetti:
"Ülkemizin en az yağış alan bölgesi olan Konya Havzası'na Göksu Havzası'ndan su iletimini sağlayacak Konya Ovası Projesi, 14'ü sulama, 3'ü içme suyu ve 1'i enerji olmak üzere 18 adet projeden oluşmaktadır. 16 milyon dekar tarım alanına sulama suyu sağlayacağımız bu dev projede sulamada yüzde 71, enerjide yüzde 84, içme suyunda ise yüzde 48'lik bir fiziki gerçekleşmeye ulaşmış durumdayız."
'SULTAN ABDÜLHAMİT'İN HAYALİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜK'
Konya'nın en büyük hayallerinden biri olan Mavi Tünel'den Konya'ya içme suyu getiren proje kapsamında musluklardan Toroslar'ın memba suyu akmaya başladığını aktaran Acu, "DSİ olarak, Sultan Abdülhamit'in hayalini gerçekleştirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Konya Mavi Tünel İçmesuyu Projesi kapsamında 17 bin 34 metre uzunluğunda Mavi Tünel ile artık Konya'ya içme ve sulama suyu veriyoruz. Mavi Tünel'den gelen içme suyu 18 Haziran 2018 tarihi itibari ile musluklardan akmaya başlamıştır" dedi.
'ERGENE'DE KİRLİLİK AZALMAYA BAŞLADI'
Bir başka dev projenin ise Ergene Eylem Planı çalışmaları ile başlayan, daha sonra kapsamı genişletilen TRAGEP olduğunu belirten Genel Müdür Acu, "Trakya'nın kalkınma anahtarı olacak bu dev projeyi de 2019 yılında tamamlamak ana hedefimizdir. Bununla birlikte diğer bölgesel projelerimizde de çalışmalar aralıksız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
BARAJLARDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Acu, kurulu gücü 558 mw olup, yılda 1 milyar 888 milyon kWh hidroelektrik enerji üretilecek Yusufeli Barajı'nda fiziki gerçekleşme oranının yüzde 60'ın üzerine çıktığını belirtip, tamamlandığında kategorisinde dünyanın 3'üncü yüksek barajı olacağını kaydetti. Dicle Havzası'nda inşaatı devam eden, dolgu hacmi bakımından Türkiye'nin 2'nci büyük barajı olacak Ilısu Barajı ve HES Projesi'nin, 1200 mw kurulu gücü ile de ülkenin en büyük 4'üncü hidroelektrik santrali olduğunu vurgulayan Acu, "Proje ile üretilecek olan yaklaşık 4 milyar kilovat enerji ile yıllık bazda 400 milyon dolar milli bütçeye katkıda bulunacak" dedi.
Silvan Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini ifade eden ACU, "Sulama ve enerji maksatlı olarak inşa edilmekte olan Silvan Barajımız GAP'ta Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük sulama projesi olacaktır. Baraj tamamlandığında 2 milyon 312 bin dekar tarım alanına sulama suyu sağlanacak, yılda maksimum 681 milyon kWh hidroelektrik enerji üretimi gerçekleştirilecektir" dedi.
İstanbul'un uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak adına Melen Projesi'ni hayata geçirdiklerini de hatırlatan Acu, bu projenin en önemli ayağı olan Melen Barajı'nda da sona gelindiğini, tamamlandığında şehre yılda 1 milyar 77 milyon metreküp içme suyu sağlanacağını kaydetti.
DSİ Genel Müdürü Murat Acu, 2023 yılına kadar su potansiyelini azami seviyede değerlendirmeyi ve su kaynaklarının tamamından istifade etmeyi hedeflediklerini belirtti.

FOTOĞRAFLI

DSİ'den 207 proje ile 42 milyon kişiye AB standartlarında içme ve kullanma suyuDSİ'den 207 proje ile 42 milyon kişiye AB standartlarında içme ve kullanma suyuDSİ'den 207 proje ile 42 milyon kişiye AB standartlarında içme ve kullanma suyuDSİ'den 207 proje ile 42 milyon kişiye AB standartlarında içme ve kullanma suyu

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