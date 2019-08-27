DSİ'den Artvin'de 3 milyar liralık ulaşım yatırımı

ARTVİN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşlerince (DSİ) Artvin'de yaklaşık 3 milyar liranın üzerinde ulaşım yatırımı yapıldığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığa bağlı DSİ Genel Müdürlüğünün ülke genelinde bugüne kadar tarımsal sulamadan içme suyuna, taşkın korumadan baraj inşaatına kadar pek çok yatırımı hayata geçirdiğini belirtti.

DSİ'nin sadece su ile ilgili işleri değil, aynı zamanda kara yolları, tüneller, köprüler ve viyadükler de inşa ettiğine dikkati çeken Pakdemirli, bu çerçevede bugüne kadar toplam 930 kilometre kara yolu, 441 köprü ve viyadüğün tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu kaydetti.

Pakdemirli, bu yatırımlardan Artvin'in de fazlasıyla nasibini aldığına işaret ederek, "Artvin'de bugüne kadar toplam 216,61 kilometre kara yolu, 26,83 kilometrelik tünel inşaatı tamamlandı. Ayrıca 35 köprü ve viyadük inşaatı bitti. Bu çalışmalarla Artvin'de yaklaşık 3 milyar liranın üzerinde ulaşım yatırımı yapıldı." ifadesini kullandı.