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DSİ'den Artvin'de 3 milyar liralık ulaşım yatırımı

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2019 15:40 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Artvin'de bugüne kadar toplam 216,61 kilometre kara yolu, 26,83 kilometrelik tünel inşaatı tamamlandı. Ayrıca 35 köprü ve viyadük inşaatı bitti. Bu çalışmalarla Artvin'de yaklaşık 3 milyar liranın üzerinde ulaşım yatırımı yapıldı"

ARTVİN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşlerince (DSİ) Artvin'de yaklaşık 3 milyar liranın üzerinde ulaşım yatırımı yapıldığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığa bağlı DSİ Genel Müdürlüğünün ülke genelinde bugüne kadar tarımsal sulamadan içme suyuna, taşkın korumadan baraj inşaatına kadar pek çok yatırımı hayata geçirdiğini belirtti.

DSİ'nin sadece su ile ilgili işleri değil, aynı zamanda kara yolları, tüneller, köprüler ve viyadükler de inşa ettiğine dikkati çeken Pakdemirli, bu çerçevede bugüne kadar toplam 930 kilometre kara yolu, 441 köprü ve viyadüğün tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu kaydetti.

Pakdemirli, bu yatırımlardan Artvin'in de fazlasıyla nasibini aldığına işaret ederek, "Artvin'de bugüne kadar toplam 216,61 kilometre kara yolu, 26,83 kilometrelik tünel inşaatı tamamlandı. Ayrıca 35 köprü ve viyadük inşaatı bitti. Bu çalışmalarla Artvin'de yaklaşık 3 milyar liranın üzerinde ulaşım yatırımı yapıldı." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Artvin'e yapılan ve yapımı süren DSİ ulaşım yatırımları şöyle sıralandı:

"Borçka Barajı inşa edilirken 27,994 kilometrelik Borçka-Artvin kara yolu, 6,742 kilometrelik Borçka-Murgul kara yolu inşaatı tamamlandı. 16,499 kilometre de köy yolları yapıldı. Ayrıca baraj inşaatı kapsamında 4,760 kilometrelik 12 tünel ve 1,042 kilometrelik 10 köprü ve viyadük tamamlandı. Muratlı Barajı inşaatı sırasında 16,716 kilometrelik Borçka-Muratlı kara yolu ve 416 metrelik 2 tünel ile 302 metrelik 3 köprü ve viyadük inşaatı tamamlandı.

Deriner Barajı'nda 22,7 kilometrelik varyant yolu, 39,3 kilometre Artvin-Erzurum yolu, 11,4 kilometre Artvin-Ardahan yolu, 7,9 kilometre Artvin-Ardanuç ve 2,5 kilometre Artvin-Ortaköy yolu yapıldı. Ayrıca Deriner'in inşaat sürecinde 17,784 kilometrelik 28 tünel, 1,309 kilometrelik 5 dengeli konsol köprü, 753 metrelik 3 viyadük ile 913 metrelik 11 köprü inşa edildi, 58,92 kilometrelik köy yolu yapıldı. İnşa edilen bu tünellerden Oruçlu Ripaj Tüneli (Zeytinlik-Oruçlu Tüneli) de Temmuz 2019'da ulaşıma açılmıştır. Bu tünel, 2 bin 277 metre uzunluğuyla Deriner, Borçka ve Muratlı barajları yol relokasyonları kapsamında yapılmış en uzun tüneldir.

Yapımı süren Yusufeli Barajı çerçevesinde ise 5,94 kilometrelik bağlantı yolu yapıldı. Ayrıca 3,866 kilometrelik 5 tünel ve 231 metrelik 3 köprü inşa edildi. Yusufeli Barajı köy yolları relokasyonları kapsamında da yaklaşık 40 kilometre civarında köy yolu inşa edilecek. 2018 yılında yapımına başlanan çalışmalar ise devam ediyor."

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Anahtar Kelimeler:
Artvin DSİ Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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