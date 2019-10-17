FİNANS

DSİ'den Beyşehir Gölü'ne can suyu

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2019 10:07 | Son Güncelleme

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın: - "İşletmeye alındığı 2008'den bu yana Derebucak Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı'ndan Beyşehir Gölü'ne 1 milyar 325 milyon metreküp su aktarılmıştır" - "Bu yıl da Konya Ovası sulamaları için Beyşehir Gölü'nden çekilen su miktarı 118 milyon metreküp iken, göle verilen su miktarı da 150 milyon metreküptür. Yani sulama için gölden çekilenden daha fazla su göle verilmiştir"

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "İşletmeye alındığı 2008 yılından bu yana Derebucak Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı'ndan Beyşehir Gölü'ne 1 milyar 325 milyon metreküp su aktarılmıştır." ifadesini kullandı.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Beyşehir Gölü'nün Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynağı olduğunu belirtti.

Konya tarımına ve Beyşehir Gölü'ne sahip çıktıklarını aktaran Aydın, gölün 1993'ten bu yana milli park olan bölgenin ilçe ekonomisi ve doğal yaşam için önemli olduğuna dikkati çekti.

Milli park alanında 545 bitki türü, 163 kuş türü ve 16 balık türü yaşadığını vurgulayan Aydın, Beyşehir Gölü'nün aynı zamanda, Konya Ovası Projesi'nin (KOP) en önemli su kaynaklarından biri konumunda bulunduğunu kaydetti.

DSİ Genel Müdürü Aydın, şu bilgileri verdi:

"Kurak yıllarda göl su seviyesinin minimum işletme kotuna kadar düşmesi nedeniyle, DSİ Genel Müdürlüğünce Derebucak Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı inşa edilmiş ve burada depolanan su Beyşehir Gölü'ne aktarılmaya başlanmıştır. İşletmeye alındığı 2008'den bu yana Derebucak Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı'ndan Beyşehir Gölü'ne 1 milyar 325 milyon metreküp su aktarılmıştır. Bu yıl da Konya Ovası sulamaları için Beyşehir Gölü'nden çekilen su miktarı 118 milyon metreküp iken, göle verilen su miktarı da 150 milyon metreküptür. Yani sulama için gölden çekilenden daha fazla su göle verilmiştir. Beyşehir Gölü, etrafına hayat vermeye devam ederken, DSİ Genel Müdürlüğü de aldığı tedbirlerle Beyşehir Gölü'nü desteklemeye devam etmektedir."

Aydın, KOP'un Türkiye'nin en büyük ikinci sulama projesi olduğunu da anımsatarak, "Ülkemizin en büyük tatlı su kaynağı olan Beyşehir Gölü'ne özel önem veriyoruz. Bu sene Konya Ovası sulaması için Beyşehir Gölü'nden çektiğimiz sudan daha fazla suyu Gembos Derivasyonu ile Beyşehir Gölü'ne aktarmış olduk. Projelerimizin amacına ulaşıyor olduğunu görmek bizi mutlu ediyor. DSİ olarak ülke tarımına ve çiftçisine güç katarken, su kaynaklarımıza sahip çıkmaya da devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Beyşehir Gölü Derebucak Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın Konya

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