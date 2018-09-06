DSİ'nin prestij projeleri

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, kurumun prestij projeleri için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "81 İl İçme Suyu Eylem Planı'nı hazırladık. Bu plan çerçevesinde şehirlerimizin 2040-2050-2071 yıllarına kadar olan içme suyu meselesini çözüme kavuşturacağız." ifadelerini kullandı. Aydın, yazılı açıklamasında, DSİ olarak ülkenin bütün su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir şekilde kullanılmasına dair politikalar oluşturduklarını ve ulusal su yönetimini koordine ettiklerini bildirdi. Canlılar için hayati öneme sahip ihtiyaçları giderirken gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Aydın, DSİ'nin son 16 yılda baraj, gölet yaptığını, sulama, içme suyu ve arıtma, atıksu arıtma tesisleriyle hidroelektrik santralleri inşa ettiğinin altını çizdi. Aydın, dereleri ıslah ederek sosyal yaşam alanları oluşturduklarına dikkati çekerek, GÖL-SU Projesi kapsamında "1000 Günde 1001 Gölet ve Sulama Projesi"nin tamamlandığını ve 2. GÖL-SU Projesi'ne başlandığı bilgisini verdi. - "İçme suyu meselesini çözüme kavuşturacağız"

Gelişim projelerini hayata geçirdiklerini anımsatan Aydın, "Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Konya Ovası Projesi (KOP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Trakya Gelişim Projesi (TRAGEP), Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Projesi (DOKAP), Ege Gelişim Projesi (EGEGEP), Batı Karadeniz Gelişim Projesi (BAKGEP), Akdeniz Gelişim Projesi (AKDENİZGEP), Marmara Gelişim Projesi (MARMARAGEP) gibi bölgesel projeler, o bölgeler için olduğu kadar ülkemizin geneli için de büyük önem taşımaktadır. 81 İl İçme Suyu Eylem Planı'nı hazırladık. Bu plan çerçevesinde şehirlerimizin 2040-2050-2071 yıllarına kadar olan içme suyu meselesini çözüme kavuşturacağız." değerlendirmesinde bulundu. Aydın, dolgu hacmi bakımından Türkiye'nin ikinci büyük barajı olacak Ilısu Barajı'nda sona gelindiğine işaret ederek, Ilısu Barajı ve HES Projesi'nin, Dicle Nehri üzerinde yer alan en büyük proje olmasının yanında Türkiye'nin en büyük 4. hidroelektrik santrali olacağını, ürettiği enerjiyle de ülke ekonomisine yılda 1,5 milyar lira katkı sağlayacağını kaydetti.

- Yusufeli Barajı ile ekonomiye 600 milyon liralık katkı Silvan Projesi'nde çalışmaların sürdüğünü belirten Aydın, şöyle devam etti: "GAP'ın en önemli bileşeni olan Silvan Projesi, 8 adet depolama ve sulama tesislerinden oluşuyor. Proje tamamlandığında 2 milyon 350 bin dekar tarım alanı sulamaya açılacak. Silvan Barajı'nda çalışmalar devam etmekte, burası tamamlandığında Dicle Nehri üzerindeki en büyük sulama maksatlı baraj olacak. Ekonomiye yılda 1 milyar lira katkı sağlanacak. Yusufeli Barajı'nda gövde dolgu çalışmaları sürüyor. Baraj, çift eğrilikli beton kemer baraj tipinde olup 275 metre yüksekliğiyle kendi sınıfında dünyanın en yüksek 3. barajıdır. Projenin tamamlanmasıyla milli ekonomiye yıllık 600 milyon lira katkı sağlanacak. Baraj inşaatında gövde beton imalatı devam etmektedir." Aydın, İstanbul'un uzun vadeli içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 4 aşama halinde geliştirilen Melen Projesi tamamlandığında, şehrin 2071 yılına kadar içme suyu ihtiyacının karşılanacağını bildirdi.

Türkiye'de 6,5 milyon hektarlık sulamaya açılmış alanın 3,8 milyon hektarının DSİ tarafından inşa edilmiş sulama şebekesine sahip olduğuna işaret eden Aydın, "DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışları, üretim desenini çeşitlendiriyor ve çiftçinin gelirini artırıyor. Bu durum yoksulluğu azaltıyor ve yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor." ifadelerini kullandı. Aydın, sulu tarımla elde edilen gelirle kuru tarımla sağlanan gelir arasında 5-10 kat fark bulunduğunu, modern sulama sistemlerinin kullanılmasıyla ortaya çıkan bu farkın vatandaşın cebine gireceğini ve milli geliri artıracağını ifade etti. - Bölgesel kalkınma projeleri Türkiye'nin en büyük kalkınma ve dünyanın sayılı projelerinden biri olan GAP'ın eğitimden sağlığa, sulamadan ziraata, ormancılıktan hayvancılığa, kültürden turizme, altyapıdan sanayiye kadar her alanda bölgenin kalkınması ve refah seviyesinin artması için entegre bir proje olduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti: