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DSO Başkanı Keçeci: İşveren asgari ücreti ödemekte zorlanacaktır

FİNANS HABERLERİ  | 26.12.2018 18:20 | Son Güncelleme

DENİZLİ Sanayi Odası (DSO) Başkanı Müjdat Keçeci, asgari ücretteki artışı saygıyla karşıladığını belirtip, "Belirlenen ücret çalışan kesim açısından beklentilerin altında yer alsa da 417 liralık artış sevindirdi.

DSO Başkanı Keçeci: İşveren asgari ücreti ödemekte zorlanacaktır

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Sanayi Odası (DSO) Başkanı Müjdat Keçeci, asgari ücretteki artışı saygıyla karşıladığını belirtip, "Belirlenen ücret çalışan kesim açısından beklentilerin altında yer alsa da 417 liralık artış sevindirdi. Diğer taraftan ise bu ücreti verecek olan sanayi kesiminin de ortaya çıkan masrafları kaldırması güç. İşveren bugün için istese de ekonomik koşullar nedeniyle asgari ücreti ödemekte zorlanacaktır" dedi.
DSO Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, hizmet binasında gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Mehmet Tosunoğlu toplantıda 2018 yılının genel bir değerlendirmesini yaptı. Ardından DSO Başkanı Müjdat Keçici konuşmasını gerçekleştirdi. Keçeci, 300 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen Kasım ayı ihracatının sevindirici olduğunu belirtip, "Denizli'nin Kasım ayı ihracatı, aylık 301,10 milyon dolar olarak gerçekleşti. En son 2017 yılının Kasım ayında aylık 300 milyon dolar seviyesini gören kentin ihracatı bir kere de Mart 2018'de 313,17 milyon dolar ile rekor kırmıştı" dedi.
2019 yılı için belirlenen asgari ücret ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Keçeci, asgari ücretteki artışı saygıyla karşıladığını, belirlenen ücret çalışan kesim açısından beklentilerin altında yer alsa da 417 liralık artışın sevindirici olduğunu söyledi. Belirlenen asgari ücretin işverenler tarafından karşılanmasının güç olacağını kaydeden DSO Başkanı Müjdat Keçeci şöyle konuştu:
"Bugünün koşullarında asgari geçimde zorlanan insanların durumu ortada, şartlar ağır ve zor. Diğer taraftan ise bu ücreti verecek olan sanayi kesiminin de ortaya çıkan masrafları kaldırması güç. İşveren bugün için istese de ekonomik koşullar nedeniyle asgari ücreti ödemekte zorlanacaktır. Zaten, elektrik, doğal gaz ve faizlerin yüksekliği, maliyetleri ciddi oranda artırdı. Böyle bir ortamda asgari ücretin bu noktada belirlenmiş olması, işveren dünyasını, özellikle de emek yoğun bir sektör olan tekstili zorlayacaktır. Ancak asgari ücretle yaşayan insanların şartlarının zorluğu nedeniyle durumlarını saygıyla karşılıyorum. İşverenlerin bu ücreti karşılarken güçlük çekilmesi halinde, istihdamda sorunların ortaya çıkması da kaçınılmaz olacaktır" diye konuştu.

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