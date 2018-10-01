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DTÖ/Azevedo: Ticari uyum, paylaşılan refahı güçlendirir

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2018 13:25 | Son Güncelleme

Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ), IMF ve Dünya Bankası ile birlikte hazırladığı raporda, küresel ticaret politikasının yeni fırsatları ortaya çıkarma ihtimali olduğu ve ticari uyumun paylaşılan refahı güçlendirmede daha büyük bir rol alabileceğini ileri sürüldü.

Sibel Deniz / İstanbul, 1 Ekim (DHA) - Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ), IMF ve Dünya Bankası ile birlikte hazırladığı raporda, küresel ticaret politikasının yeni fırsatları ortaya çıkarma ihtimali olduğu ve ticari uyumun paylaşılan refahı güçlendirmede daha büyük bir rol alabileceğini ileri sürüldü.
DTÖ’nün “Canlandırılmış Ticaret ve Kapsayıcı Büyüme” isimli raporuna göre; ticaretin serbestleşmesi, İkinci Dünya Savaşından itibaren yaşam standartlarını yükseltme ve yoksulluğu azaltmada kilit rol oynadı.
Raporda, ticari reformun henüz tamamlanmadığı belirtilirken, etkili olarak doğrudan yabancı yatırımın, dijital teknolojilerin ve hizmet ticaretinin değişen tabiatına ayak uyduramadığına işaret edilerek, düzenleyici işbirliği ve mallar için pazar erişimi gibi alanların serbestleşmesinin rekabeti arıttıracağı, verimliliği ve yaşam standardını yükselteceği belirtildi.
Rapora göre kırsal ekonomi, küçük işletmeler gibi birçok alanda ticarete ilişkin reformlar, daha fazla kapsayıcı büyümeyi ve verimliliği arttırmaya teşvik etme konusunda önemli bir yere sahip.
Ticari alandaki mevcut gerilimlerin, müzakere masasında çok uzun süre boyunca çözümlenmemiş şekilde bırakılan sorunlardan kaynaklanıyor olabileceğine dikkat çeken raporun sonucuna göre, daha büyük, daha sağlam ticari serbestliğini güvenceye almak çözümlenmemiş sorunların çözümlenmesine yardımcı olabilir.
Raporla ilgili görüşlerini aktaran DTÖ Genel Direktörü Roberto Azevedo, “Ticaret, yoksulluğu azaltmada ve yaşam standartlarını yükselmede çok önemli bir rol oynamıştır, fakat hala yapılması gereken çok şey var. Birçok Dünya Ticaret Örgütü üyesi, ekonomilerin ve insanların değişen ihtiyaçlarına ayak uydurması için ticari politikasının birçok alanında yenilik yapılmasının gerekli olduğun kabul ediyor. Bu rapor, ticaret sistemini herkesin yararına yeniden canlandırmaya yönelik devam eden tartışmalara hoş bir katkı sağlamıştır” dedi.

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