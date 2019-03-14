FİNANS

DTO'dan Boğazlar'dan geçen gemileri dolandırma girişimine karşı uyarı

FİNANS HABERLERİ  | 14.03.2019 16:34 | Son Güncelleme

Deniz Ticaret Odası (DTO), Çanakkale ve İstanbul Boğazları'ndan geçen gemilerden "emisyon harcı" adı altında ücret talep edilerek, dolandırıcılık girişimleri yapıldığı konusunda uyardı.

Gökhan Artan / İstanbul, 14 Mart (DHA) - Deniz Ticaret Odası (DTO), Çanakkale ve İstanbul Boğazları'ndan geçen gemilerden "emisyon harcı" adı altında ücret talep edilerek, dolandırıcılık girişimleri yapıldığı konusunda uyardı.
Deniz Ticaret Odası'nın web sitesinde yayınlanan sirkülerde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili bir yazı iletildiği belirtilerek şöyle denildi:
"Gönderilen e-posta mesajından bahisle, Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ndeki Madde 1 ile Kesim 1 (Ticaret Gemileri) Madde 2' dayanak gösterilerek, Türk Boğazları'ndan geçiş yapan gemilere yönelik, sözde emisyon harcı adı altında ücret talep edilmektedir.
"Çanakkale ve İstanbul Boğazları'ndan geçiş yapan gemilerin, geçiş yaptıktan sonraki 5 iş günü içerisinde bahse konu firmaya ödeme yapmamaları halinde yüzde 3 oranında faiz işletileceği, 15 iş günü sonrasında ise ödeme yapmayan ve firmayla irtibata geçmeyenler için cezai işlem başlatılacağı iddia edilmektedir.
"Konunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'ne bildirimi sonrasında gelen cevabi ilgi yazıda, firmanın talep ettiği emisyon harcı ücretinin hiçbir hukuki dayanağının olmadığı, Türk Boğazları'nın hukuki statüsünü düzenleyen 20 Temmuz 1936 tarihli Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde ve ulusal mevzuatımızda Türk Boğazları'ndan uğraksız ve uğraklı geçiş yapacak gemilerden alınacak ücret, vergi, resim ve harçlarının açıkça belirtildiği, bunların devlet eliyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bağlısı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nce ve Sağlık Bakanlığı bağlısı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nce alındığı bildirilmektedir.
"Söz konusu durumun Türkiye'nin siyasi itibarını zedelediği, Montrö Boğazlar Sözleşmesine ve ulusal düzenlemelere açık bir aykırılık teşkil ettiğinin değerlendirildiği, Ulusal ve uluslararası denizcilik camiasını yanıltıcı nitelikteki bu mesajların finansal mağduriyetlere de sebep olabileceği, ayrıca aynı mesajda bazı cihazların tanıtımının yapıldığı böylelikle yanıltıcı yönlendirmeler ile ticari kazanç elde edilmeye çalışıldığı ifade edilmektedir.
"Bakanlıkça firma hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirilmektedir. Bahse konu firmanın duyuru ve çağrılarına itibar edilmemesi önem arz etmektedir."

Taksinin camına çıkıp... Şaşkına çeviren görüntüTaksinin camına çıkıp... Şaşkına çeviren görüntü
Uluslararası asansör endüstrisi 21-24 Mart’ta Tüyap’ta bir araya gelecekUluslararası asansör endüstrisi 21-24 Mart’ta Tüyap’ta bir araya gelecek
Hannover Fairs/ Kühnel: Endüstri 4.0 Türkiye sanayisini ileriye taşıyacakHannover Fairs/ Kühnel: Endüstri 4.0 Türkiye sanayisini ileriye taşıyacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekci'den alkol sorusuna yanıt

AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekci'den alkol sorusuna yanıt

Çalışanların beklediği haber: Çözeceğiz

Çalışanların beklediği haber: Çözeceğiz

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Marketing Meetup 2019 25 Nisan’da başlıyor

Marketing Meetup 2019 25 Nisan’da başlıyor

Mercedes-Benz 19 Mart’ta Özgür Masur’un yeni koleksiyonunu tanıtacak

Mercedes-Benz 19 Mart’ta Özgür Masur’un yeni koleksiyonunu tanıtacak

Uluslararası asansör endüstrisi 21-24 Mart’ta Tüyap’ta bir araya gelecek

Uluslararası asansör endüstrisi 21-24 Mart’ta Tüyap’ta bir araya gelecek

Hannover Fairs/ Kühnel: Endüstri 4.0 Türkiye sanayisini ileriye taşıyacak

Hannover Fairs/ Kühnel: Endüstri 4.0 Türkiye sanayisini ileriye taşıyacak

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: İhracat hedefi doğrultusunda çalışıyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: İhracat hedefi doğrultusunda çalışıyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.