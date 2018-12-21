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DTÖ'nün çelik raporu sektörü umutlandırdı

FİNANS HABERLERİ  | 21.12.2018 14:07 | Son Güncelleme

Çelik üreticileri, ABD'ye karşı DTÖ'de kurulan panelin Türkiye lehine sonuçlandırılmasını memnuniyetle karşılarken sürecin henüz tamamlanmadığının da altını çizdi - TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan: - "DTÖ kararı sonrasında ABD, telafi edici vergi kararını geri çekebilir ya da yeni argümanlarla yeni başvuru yapabilir" - Çelik Federasyonu Başkanı Namık Ekinci: - "Yüksek ihtimalle ABD, kararı temyiz edecek, böyle olursa süreç uzayabilir"

ERDAL ÇELİKEL - Çelik üreticileri, Türkiye'nin talebiyle ABD'ye karşı Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde kurulan panelin Türkiye lehine sonuçlandırılmasını memnuniyetle karşılarken sürecin henüz tamamlanmadığını belirtti.

ABD'nin, Türkiye'den petrol ve hat borusu ithalatında yüzde 15 telafi edici vergi uygulaması, DTÖ'ye taşınmıştı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, DTÖ Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması kapsamında kurulan "ABD-Çeşitli Tüp ve Borulara Uygulanan Telafi Edici Önlemler" panelinin, ABD'nin uyguladığı vergilerin DTÖ anlaşma ve kurallarına aykırı olduğunu teyit ettiğini duyurmuştu.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ABD'nin, Erdemir'in hissedarı OYAK'ın yönetiminde kamu görevlileri olduğu için Erdemir'in bir kamu kuruluşu olduğunu ve özel sektör kuruluşlarına düşük fiyatlı ürün sattığı iddiasıyla Türkiye aleyhine dosya açtığını hatırlattı.

Erdemir'in bir özel sektör kuruluşu olduğunu ve başka firmalara da piyasa şartlarına uygun fiyatlarla ürün sattığını anlatan Yayan, bu nedenle ABD'nin telafi edici vergi kararını alırken mantıksız varsayımlara başvurduğunu vurguladı.

DTÖ nezdinde kurulan panelin Türkiye lehine karar vermesinden sonra iki durumun ortaya çıkabileceğini ifade eden Yayan, "ABD telafi edici vergi kararını geri çekebilir ki ümidimiz o yönde ya da ABD yeni argümanlarla yeni başvuru yapabilir. Ancak bize göre Erdemir bir kamu kuruluşu olarak görülseydi buna ilişkin tespit daha önce de yapılabilirdi. O yüzden aksi bir karar beklemiyoruz." diye konuştu.

Yayan, ABD'nin DTÖ kararını uygulamaması halinde Türkiye'nin uğradığı zarar oranında misilleme yapma hakkı bulunduğunu da kaydetti.

- "ABD zamana oynuyor"

Çelik Federasyonu Başkanı Namık Ekinci de ABD'nin telafi edici vergi kararının ilk olarak 2013'te karşılarına bir engel olarak ortaya çıktığını belirterek, "Biz bu engeli ancak Mart 2017'de dava edebildik. Davayı kazanmamızda emeği geçen tüm ilgililere teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Bundan sonraki süreçte ABD'nin vergi uygulamasını DTÖ kararı doğrultusunda düzeltebileceğini ancak bunun düşük bir ihtimal olduğunu anlatan Ekinci, şunları kaydetti:

"Yüksek ihtimalle ABD, kararı temyiz edecek, böyle olursa süreç uzayabilir. ABD Başkanı Donald Trump, görev süresi bitecek DTÖ'deki 3 hakimin atamalarını bloke ederek çalışmaları engelleyebilir. Bu sebeple sürecin önü açık görünüyor. Buradan da anlaşılacağı ABD, haksız oldukları bir davanın neticelenme süresini uzatarak zamana oynuyor. Uzayan süreyi kendileri açısından kazanç olarak değerlendiriyorlar."

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Anahtar Kelimeler:
Çelik DTÖ Namık Ekinci Veysel Yayan

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